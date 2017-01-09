İki ilçede okullar tatil!

Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın (salı) tatil edildi. Karamürsel'de ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilimizde bugün için okullar tatil edilmişti.Karamürsel Kaymakamlığı buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Ocak Salı günü tatil edildiğini duyurdu. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken Twitter'dan yaptığı açıklamada "10 Ocak 2017 (yarın) ilçemiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." diyerek tatil haberini duyurdu. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken Twitter hesabından yaptığı açıklamada tatil haberini şöyle duyurdu:

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