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İki ilçede yol bakım ihalesi bugün

İki ilçede yol bakım ihalesi bugün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Körfez ve Derince ilçelerinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarla ilgili bakım, onarım ihalesi açtı. 

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SÜRE 550 GÜN

Toplam 40 bin metrekare parke yol yapımını kapsayan işle ilgili ihale bugün saat 09.30’da yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın 550 gün gibi çok uzun bir süresi olacak.
 

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