İki ilçede yol bakım ihalesi bugün
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Körfez ve Derince ilçelerinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarla ilgili bakım, onarım ihalesi açtı.
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SÜRE 550 GÜN
Toplam 40 bin metrekare parke yol yapımını kapsayan işle ilgili ihale bugün saat 09.30’da yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın 550 gün gibi çok uzun bir süresi olacak.
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