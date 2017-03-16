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İki köpek kayboldu, sahibi yollara düştü

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İki köpek kayboldu, sahibi yollara düştü
Özge Akarsu, İzmit Topçular Mahallesi’nde oturuyor.

İki tane şirin köpeği var. Jack Russell cinsi köpeklerin birisi 3 yaşında, diğeri henüz 8 aylık. Birisinin adı Popy, diğerinin Kontes.

Bu iki şirin köpek hafta sonundan beri kayıp. Topçular’da evin bahçesindeki kulübelerinden ayrılan iki köpek ortadan kayboldu. Özge Akarsu da, çok sevdiği köpeklerinin peşine düştü.

En son Doğu Kışla Parkı civarında görüldüğü yolunda bilgi gelmiş Özge Akarsu’ya. Ancak, hâla bulunmuş değil. Kahverengi ağırlıklı şirin köpekleri gören veya izine rastlayanların (0542 520 75 14) numaralı telefona bilgi verilmesi rica ediliyor.

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