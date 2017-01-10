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İki örnek işyeri daha

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İki örnek işyeri daha
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği kapsamında kurallara tam olarak uyan 2 işletmeye daha Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından örnek işyeri belgeleri verildi.

Başkan Doğan, Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren ve örnek işyeri seçilen Çökük Sihirbazı ile Hidros Sanayi isimli işyerlerine giderek belgeleri kendisi teslim etti.

2006 yılında faaliyetine başlayan ve 50 kişinin çalıştığı Halil Topaloğlu, Mithat Erçevik,  Sinan Mut, Hakan Ersoy ve Necmi Vardar’ın sahibi olduğu Hidros Sanayi adlı işyerine örnek işyeri belgesini teslim edip kutlayan Başkan Doğan, “En büyük dileğimiz şehrimizdeki örnek işyeri sayısının daha da artması, hatta bütün işyerlerinin bu belgeyi almasıdır” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ahmet Yıldız, Murat Yıldız ve Osman Yıldız ortaklığındaki Çökük Sihirbaz adlı işyerine de giderek belgelerini teslim etti. Doğan, doğum günü olan işyeri sahiplerinden Murat Yıldız’ın pastasını da birlikte keserek sağlıklı uzun ömürler dileğinde bulundu.

Örnek işyeri projesiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Doğan “İzmit’imizde bir çok güzel işler yapan örnek esnafımız, iş yerimiz, iş adamımız var. Bunların içerisinde, İzmit Belediyesi’nin istediği standartları sağlayan ve hem fiziki donanımlarıyla, hem teknik donanımıyla, hem kurumsal kimliğiyle hem de vatandaşımıza olan hizmetiyle öne çıkmış firmalarımızı örnek işyeri belgesiyle onurlandırıyoruz. Dileğimiz, belge alan işyerlerinin sayısının daha da artmasıdır. Örnek işyeri belgesi almaya hak kazanan Hidros Sanayi olsun Çökük Sihirbazı işletmemiz olsun, işletme sahiplerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyor, diğer yerlere de örnek olmalarını diliyorum. Kendilerine istihdam sağlayıp ülkemize katma değer kattıkları için de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu. Örnek işyeri belgesi almaya hak kazanan işyeri sahipleri de Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.
 

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