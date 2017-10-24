İki otomobil birbirine girdi!
Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Abdulsamet İpek yönetiminde 61 HP 191 plakalı otomobil, Şirinköy TOKİ Konutları Turgut Özal Caddesi'nde, Güldan Gönül'ün kullandığı 41 GK 426 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüsü İpek ile aynı otomobilde bulunan Şükrü Kıt yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Turgut Özal Caddesi'nde bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Etiketler : Gölcük, Abdulsamet İpek, Güldan Gönül, Şükrü Kıt, kaza, otomobil
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