İki projeyi çok yakından takip etmek zorundayız

Sık sık gündeme getirdiğim bir konuya bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Biri başlayan, diğeri ihale aşamasına gelen çok önemli iki yol projesi var. Bunlar Kuzey Marmara Otoyolu ile Güney Marmara Otoyolu. İki proje de Türkiye projesi. Ülke için, ülkemizin batı bölgesi için planlanan otoyol ağının temelini oluşturuyor. Projeler Türkiye projesi ama en fazla bizim kentimizi, kentimizin geleceğini ilgilendiriyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi yaklaşık 260 km. uzunluğunda Sakarya Akyazı’dan başlayıp, Tekirdağ Kınalı’ya uzanacak. 3’üncü Boğaz Köprüsü’nden (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) geçecek. Yanından hızlı tren yolu da geçecek. 260 km’lik yolun büyük bölümü bizim ilimizden, İzmit, Derince, Körfez, Gebze’den geçecek.

İhale aşamasındaki Güney Marmara Otoyolu da yaklaşık 60 km’lik bir otoyol projesi. Kartepe-Başiskele-Gölcük-Karamürsel’den geçecek. Körfez Köprüsü’ne (Osmangazi Köprüsü), İzmir Otoyolu’na bağlanacak.

Bu iki yol, İzmit üzerinden (Kandıra Kavşağı’nda yapılan yeni köprülü kavşakla) birbirine bağlanacak.

Otoyollar bir kere inşa edilince, sonra üzerinde eklemeler, düzenlemeler de olmuyor. Bu iki yol yapılırken ilimizin bugünkü yöneticilerinin çok dikkatli olması, titizlikle takip etmesi ve gerekli yerlerde müdahil olması gerekiyor.

TEM YAPILIRKEN ÇOK ÇEKMİŞTİK

Bugün özellikle İzmit-İstanbul arasındaki bölümü yetersiz kalan TEM Otoyolu yapılırken, bizim kuşak inşaatın her aşamasını yaşamıştı.

Ben 1976 yılında üniversiteye girdim. Yıldız Üniversitesi’nin İstanbul’un Anadolu yakasındaki Kadıköy DMMA’ni kazanmıştım. Bir yıl her sabah İstanbul’a gittim, her akşam İzmit’e döndüm. İki vasıta vardı. Biri, eski Garajlar’dan kalkan, Hüseyin Çağlayan’ın işlettiği İzmitli Varan otobüsleri. Mercedes 302 otobüslerin yeni çıktığı dönem. İkinci vasıta Adapazarı-Haydarpaşa arasında çalışan banliyö tren.

Her iki vasıta ile de İzmit-İstanbul yolculuğu, ortalama 3, bazen 5 saatten fazla sürerdi. Çünkü, otoyol inşaatı Hereke bölgesinde tıkanıp kalmıştı.

Türkiye’nin parası yoktu. Otoyol inşaatı bu nedenle yavaş gidiyordu. İnşaat teknolojisi, inşaat makinaları teknolojisi bugünkü gibi değildi. TEM Otoyolu’nun Hereke kesimindeki inşaatında, kayaları parçalamak için her gün dinamit patlatılır, hem D-100, hem demiryolu saatlerce kapanırdı. O zamanlar “Şu otoyol bir bitse, artık yolculuk çile olmaktan çıkar” diye düşünürdük.

1980 darbesi oldu. Otoyol inşaatı iyice savsaklandı. 1983’de Turgut Özal iktidara geldi. Dışarıdan borç buldu. KDV’yi getirdi. Otoyol inşaatı hızlandı. 1980’lerin sonlarında nihayet otoyolun İzmit-İstanbul arasındaki kesimi bitti. Sonra, Gültepe tünelleri yıllar sürdü. Bolu tünelini bitirmek, AK Parti iktidarına nasip oldu.

Bugün TEM yetmiyor. Zamanında müdahale edilmediği için, örneğin Derince Limanı bağlantısı yok. Örneğin Umuttepe bağlantısı yok. Sonradan bunları yapmak da kolay olmuyor.

HER ŞEYE MÜDAHİL OLMALIYIZ

“Hele şu inşaat bitsin, ulaşımda bütün sıkıntılar biter” dediğimiz TEM Otoyolu, 30 yılda tükendi. Artık İzmit-İstanbul arasında trafik ilerlemiyor. Bittiği zamanları hatırlarım. Bazı arkadaşlarım, altlarındaki dönemin lüks otomobilleri ile Kuruçeşme Turnikelerinden Çamlıca turnikelerine 20-25 dakikada gitmekle övünürdü.

Bu otoyol işi, İstanbul’un boğaz köprüleri gibi. Birinci yetmedi, ikinci yapıldı. İkinci yetmedi, üçüncü yapıldı. Boğaz’ın altından tüneller yapıldı. Ama Türkiye, özellikle bu bölge (İstanbul-Kocaeli bölgesi) o kadar hızlı büyüyor ki, ne yapsanız 10 yıl sonra yetersiz kalıyor.

Kuzey ve Güney Marmara Otoyolları, bizim ilimize önemli rahatlık kazandıracak. Ama ileriyi düşünmeliyiz. Bizim ilimizin yetkilileri, bu konuda da duyarsız. Nerede yaya üst geçitleri yapılacak. Nerede kavşaklar yapılacak? Düşünmeliyiz, ileriyi planlamalıyız. İzmit için yeni bir Otogar planlamalıyız. Demiryolu Kuzey Marmara Otoyolu’nun kenarına gidince (ki bu da uzun yıllar önce rahmetli Necati Gençoğlu’nun rüyasıydı) İzmit’ten yeni demiryoluna nasıl ulaşılacak. Bütün bunlar bizim ilimizde yaşayan, ileride yaşayacak olan insanlar için son derece önemli.

Güney Marmara Otoyolu Serbest Bölge’ye, Ford’a nasıl ulaşacak?

Şimdi teknoloji, iş makinaları çok ilerlemiş durumda. Eskiden otoyol yaparken kamulaştırma maliyeti önemsizdi. Araziler değersizdi. İnşaat maliyeti yüksekti. Şimdi tam tersi. Arsalar değerlendi. Kamulaştırma maliyeti yüksek. Bu nedenle, otoyollar planlanırken en az kamulaştırma maliyeti düşünülüyor, bol bol viyadük, tünel yapılıyor.

Bu yollara nereden girilecek, nereden çıkılacak? Kuzey Marmara Otoyolu’nun D-100 ile, mevcut TEM ile bağlantıları nerelerden olacak? Bütün bu konulara ve daha fazlasına Kocaeli olarak biz müdahil olmalıyız. Otoyollar bittikten 20 yıl sonra, “Keşke şurada bir kavşak olsaydı. Keşke burada bir çıkış olsaydı” demenin manası yok. Sonradan bunlar yapılamıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı başladı sürüyor. Güney Marmara Otoyolu’nun inşaatına bu yıl içinde başlanmasını bekliyoruz. 3 yıl sonra ilimiz, özellikle İzmit bir otoyol ağının ortasında kalacak. Kimse bu büyük değişimin çok fazla farkında değil. Oysa müdahil olmak lazım. Üzerinde düşünmek lazım. İzmit’i mevcut kamyon, TIR trafiğinden nasıl kurtaracağız. Hızla büyüyen İzmit Körfezi’ndeki limanları, lojistik merkezlerini bu yollara nasıl şehri rahatsız etmeden bağlayacağız? Şimdi müdahil olmazsak, 3 yıl sonra yollar bittiğinde başımıza büyük dertler alırız. Kuzeye taşınacak Hızlı Tren Yolu’ndan İzmit Garı’na ulaşamayız.

Promosyon paramı aldım

Biz emeklileri son yıllarda çok umutlandırdılar. Doğrusu, en az bir maaş tutarında promosyon bekliyorduk. Hem promosyon parasının verilmesi uzadı, hem miktarı beklenenden çok düşük kaldı.

Aslında 300-400 personeli olan resmi kurumlar veya özel şirketler, maaş ödeme anlaşması karşılığında bankalardan personelleri için kişi başına 2-3 bin TL promosyon alıyorlar. Devlet, biz emeklileri -ki 11.5 milyon insan- bankalara çok ucuza sattı.

Ama olsun. Buna da şükür. Bir emekli olarak promosyon paramı aldım ve ilaç gibi geldi.

………..

1976’da sigortalı işçi olarak mesleğe başladım. Bizim meslekte yıpranma payı var. 20 yılda emekli oluyorsunuz. 1998’de 40 yaşımda emekli olmuştum. İlk günden beri maaşımı Vakıfbank’tan alıyorum. Vakıfbank’a bir gönül bağım var. Benim emekli maaşım ayın 19’unda bankaya yatıyor. Hiç unutmam. 19 Ağustos 1999 Perşembe günü. Yani, büyük deprem felaketinden 2 gün sonra. Cebimde beş kuruş para yok. Emekli maaşımın yatmış olması lazım ama, İzmit’te hayat belirtisi yok. Gitmiştim Alemdar Caddesi köşesindeki Vakıfbank şubesi önündeki ATM’ye. O günler, bazı bankalar İzmit’teki müşterilerinin kredi kartlarını iptal ediyorlar. Emekli kartımı soktum, Vakıfbank ATM’si bana maaşımı ödedi. Büyük felaketten 2 gün sonra. O günkü sevincimi anlatamam. Vakıfbank’la gönül bağım da buradan gelir.

Bu promosyon işinde maaş aldığınız bankaya değiştirir, devlet bankasından 3 yıl için özel bankaya geçerseniz 150-200 TL fazla para alabiliyorsunuz. Hiç düşünmedim. Ama yıllardır bir banka şubesine girmemişim. Promosyon işlemini nasıl yapacağım diye de endişeliydim.

Geçen cuma günü, hastalık nedeniyle evde dinlenirken, canım sıkıldı. Evden çıktım. Vakıfbank’ın Kartepe şubesi var. Köseköy’de D-100 kenarında. Oraya girdim. Banka şubesi küçük, zarif ve İzmit’tekilere göre tenha. Birkaç evrak imzalattılar. Kimlik tespiti yaptılar, 15 dakikada bankadaki işim bitti. Benimle ilgilenen zarif bayan memur, “2-3 gün içinde paranız emekli maaşı hesabınıza yatacak” dedi. Salı günü, cep telefonuma “Promosyon paranız yattı” mesajı geldi. Dün 375 TL’yi cebime koydum. Ayın ikinci yarısı, bunca hastalık falan, masraf çok. 375 TL baştan az gibi görünüyordu. Ama cebime girince, cebimi ısıttı.

Allah devletimize zeval vermesin. Buna da şükür. Ama umarım, 3 yıl sonra yeni promosyon için devletimiz biz emekliler adına bankalarla daha sıkı pazarlık yapar.