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"İki simit daha fazla satmak için vatanımı satmam"

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"İki simit daha fazla satmak için vatanımı satmam"
Kocaeli’de 15 Temmuz şehitleri için başlattığı yardım kampanyasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran simit satıcısı Erkan Ayhan, bu kez referandumda 'evet' oylarını arttırmak için kampanya başlattı. 

Derince'de simit satıcılığı yaparak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, bir günlük gelirinin tamamını 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine bağışlayarak tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. Ayhan bu kez ise üzerine giydiği ve önünde Türk bayrağı bulunan arkasında da “Madam gibi değil adam gibi yaşamak için Evet” yazılı tişört ile bir yandan simit satarken bir yandan da 16 Nisan’da yapılacak referandum için 'evet' oyu topluyor. Referandum’da ‘Evet’ oylarının yüksek çıkması için 15 Nisan akşamına kadar forma ile satışlarını sürdüreceğini belirten Erkan Ayhan, olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını dile getirdi. Aldığı karar yüzünden bazı müşterilerinin kendisinden simit almayı bıraktığını da söyleyen Ayhan, “İki simit daha fazla satmak için vatanımı satmam” dedi.

“Hükümetime destek için kampanya başlattım”
Derince sokaklarında giydiği tişört ile 16 Nisan'da yapılacak referandum için ‘Evet’ oyu topladığını dile getiren Ayhan, “Son zamanlarda terör örgütüyle hükümetimiz mücadele ederken, bazı muhalefet partilerinin terör örgütü destekçileriyle gezmesinden ötürü çok rahatsız olmuştum. Bu yüzden de referandumda hükümetimize tam destek olmak için üzerimdeki formamı yaptırdım. Sonuna kadar da gitmek istiyorum çünkü reisimizi de çok seviyorum başbakanımızı da çok seviyorum. Ben de vatanıma sahip çıkmak için böyle bir evet kampanyası düzenledim. Kampanyada bana destek olanlar da var olmayanlar da var. İnşallah evet oyları yüksek çıkar. Bu terör belasından da kurtuluruz inşallah” dedi.

“Dünya ülkeleri karşı çıkıyorsa evet hayırlıdır”
Referandumda neden ‘Evet’ deme kararı aldığını da söyleyen Ayhan, “Dünyada birçok devlet evet kampanyamıza hayır diyorlar. Bunlar evet’e karşı çıkıyorsa insanlar evet’in hayırlı olacağını buradan anlamalılar. 3 günden beri geziyorum, 15 Nisan akşamına kadar da böyle gezmeye devam edeceğim” diye konuştu.

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“İki simit daha fazla satmak için vatanımı satmam”
İnsanların kendisine olumlu da olumsuz da tepki verdiklerini belirten Ayhan, “Rahatsız olan da var olmayan da var. Müşteri kaybım bile var ama olsun. Ben hükumetimi, devletimi, anavatanımı iki müşterime satmam. Böyle gezmeye devam edeceğim. Tebrik edenler de çok oluyor simitimi almayan bile oluyor. Almasınlar, benim iki tane simitim kalmış kalmamış önemli değil. Ben o iki simiti veririm bir fakire, fukaraya yesin” şeklinde konuştu. Simitçi Erkan Ayhan’ın kampanyasını görünce destekleyen bazı vatandaşlar ise Ayhan’a destek olmak için kendisinden simit aldıklarını ifade ettiler.

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