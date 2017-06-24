İki taraf için de hayırlısı buydu 

BAL’da ilk sezon son maçta kaçan şampiyonluğun ardından işi bitirici, son vuruşlarda becerili bir golcüye ihtiyaç vardı. Yönetim Körfez doğumlu olan, Manisa Büyükşehir ile BAL şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan Türkmen’i bir süredir yakın takibe almıştı. Birçok takımın kıskacındaydı Oğuzhan, Kütahyaspor ile anlaştığı haberleri geldi. Bu takımla hazırlık dönemini geçirdi. Tam yazık oldu, önemli bir golcü kaçtı derken, Oğuzhan yaşadığı sorunlar üzerine Kütahyaspor’dan ayrıldı. Kocaelispor yönetimi hemen harekete geçerek transferi gerçekleştirdi. Son 5 sezon BAL’da en golcü futbolcular arasındaydı Oğuzhan. Haklı olarak transferine çok sevindik, bu çocuk takıma büyük güç katacak diye düşündük.

GOLLERİ SIRALADI AMA

Ligin başlamasına kısa süre kala geldiği için ilk haftalarda takımdaki yerini alamadı. 4’ncü haftadan itibaren oynamaya başladı ve beklendiği gibi golleri sıraladı. 20 maçta 11 golle şampiyonluğa önemli katkı sağladı, taraftarın sevgilisiydi. Eskişehir’deki Play-Off finalinde ilk kez diğer yüzünü gösterdi. İkinci yarının ortalarına doğru oyundan alınışına sinirlendi, formasını yere attı. 10 bin Kocaelispor taraftarı önünde yaşanan bu olay, doğal olarak büyük tepki çekti. Gerçi maç bitimi soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi, pişmanlığını dile getirdi ama yine de kamuoyunun önemli bir kesiminde yönetimin onunla yeni sezon için anlaşmayacağı, anlaşmaması gerektiği beklentileri oluştu.

BARDAĞI TAŞIRINCA

Ancak yönetim iyi niyetli hareket etti, yaptığı yanlıştan gerekli dersi aldığını düşündü ve yola devam kararı aldı. Başlangıçta bir sorun gözükmüyordu ancak ilerleyen süreçte gerek yedek kalışına, gerekse oyundan alınışına sürekli tepki gösterdi. Teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ı zor durumda bırakacak davranışlar sergiledi. Yönetim belli süre sabır gösterdi ama Kütahya maçındaki davranışı artık bardağı taşıran son damla olmuştu. Maçın devre arasında ısınmaya çıkmamış, sonunda da soyunma odasında bağırıp çağırmıştı. Yönetim vaziyetin takıma zarar verecek boyuta geldiğini gördü ve Oğuzhan’ı kadro dışı bıraktı.

YARAMAZ ÇOCUK USLANDI

Hemen herkes yolların kesin olarak ayrıldığını düşündü, devre arasında deneyimli ismin başka bir takıma gideceği konuşuldu. Ancak öyle olmadı. Oğuzhan kadro dışı kaldığı süreçte alt yapıda çok iyi çalıştı, pişmanlığını çok net ortaya koydu. Yönetim de bu duruma kayıtsız kalmayıp af kararı aldı. Bu olay Oğuzhan’ın aklına başına getirmişti. Tekrarında bir daha dönüşünün mümkün olmayacağını gördü ve davranışlarını tamamen değiştirdi. Yaramaz çocuk gitmiş, uslu çocuk gelmişti. Sinan’ın olmadığı süreçte sürekli olarak şans buldu ve elinden geleni yaptı. Ancak Sinan’ın dönüşüyle yeniden kulübeye döndü. Son haftalarda fazla süre alamadı. Düşünün ki Play-Off sürecinde 3 maçta sadece 28 dakika oynayabildi.

İKİ TARAF DA GÖNÜLSÜZDÜ

Sezon bitiminde her ne kadar kalmak istediği yönünde açıklamalar yapsa da, oynayamadığı için mutlu olmayan Oğuzhan’ın kafasının bir yerinde gitmek vardı. Tahminin odur ki, disiplin olaylarından yaşanılan rahatsızlık nedeniyle yönetimin de illa kalsın gibi bir düşüncesi yoktu. Yani devam konusunda iki taraf da gönülsüzdü. Kulübün ekonomik koşulları belli. Mutlaka takımda tutulmalı gibi bir düşünce de olmayınca, sanıyorum iç transfer görüşmesinde normal bir teklif sundu. Oğuzhan söylediğine göre birçok kulüpten teklif almıştı. İçlerinden birinin(Sanıyorum geçen sezon bizim gruptaki Bayburtspor) reddedilemeyen boyutta olduğunu görüşmede yönetime aktardı. Bu durumda ayrılık kaçınılmazdı.

SÜRPRİZ DEĞİL, BEKLENEN GELİŞME

Kimilerine göre beklenmedik, şok olabilir ama bence bu ayrılık bağıra bağıra geliyorum diyordu. Şartlar işi bu duruma getirdi, her iki tarafın istediği bir karar dersem, sanıyorum net bir şekilde olayı özetlerim. Devam edilse, yani bu birliktelik zorlansa yeni sezon daha ciddi sorunlar yaşanabilirdi. Her iki taraf için de bu ayrılığın hayırlı olduğu düşüncesindeyim. Sosyal medyada bakıyorum bu ayrılığa iyi oldu gözüyle bakanların oranı, kayıp diyenlerden çok fazla. Üzülenler de var tabi. Sonuçta 2 sezonda 23 gol atmış bir futbolcudan söz ediyoruz. Parayı seçti diye Oğuzhan’a kızanlar olduğu gibi. Antalya’daki finalde kaçırdığı penaltı sonrasında bir kesim Oğuzhan’ı linç etmeye kalkmıştı. O günle ilgili öfkesi geçmeyenler bu ayrılık haberine çok sevindiler. Olumlu olumsuz eleştiriler olacaktır, buna kimsenin sözü yok. Ancak hakarete varan, küfür içerikli paylaşımları şiddetle kınıyorum, Oğuzhan’ın bunları hak etmediğini düşünüyorum.

Sonuçta iki sezonluk bir emek var. Üstelik istatistikleri de hiç fena değil. İki sezon takımın en golcü isimlerinden biri olmuş. BAL şampiyonluğunda, 3.Lig’de Play-Off finaline kadar gidişte önemli payı olduğunu söylemezsek nankörlük ederiz. Sonuçta Kocaelispor’dan bir Oğuzhan geldi geçti, iz bıraktı. Hizmetlerine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyeri için başarılar diliyoruz.



Anlamlı ve başarılı bir organizasyon

Öncelikle FFHGD Kocaeli Şubesi’ni ramazan aylarındaki turnuva geleneğini yaşattığı için kutlamak istiyorum. Genelde vefat etmiş isimler adına bu turnuvalar düzenlenir. Mutlaka ebediyete göçenleri bu şekilde anmak, vefa göstermek anlamlıdır ancak insanları yaşarken hatırlamak, onurlandırmak da bir o kadar önemlidir. Mecit Keskin 3 yıl önce başkan seçildiğinde, “Geçmişte vefat edilenler adına turnuvalar düzenlendi, bundan sonraki süreçte turnuvalara camiamıza hizmet etmiş duayenlerin adını vereceğiz” dedi. Çok yerinde bir düşünceydi.

İlk yıl Bahri Gök, ikinci yıl Cavit Süloğlu adına organizasyon yapıldı. Bu yılki turnuva ise Erol Arığ adını taşıyordu. 70 ve 80’li yılların iz bırakan hakemleri arasındaydı Erol Arığ. Son dönemine yetiştim. Sonrasında İl Hakem Kurulu başkanlıkları, üyelikleri gibi görevler yaptı. Hakem camiasının kesinlikte yaşayan efsane isimlerinden biriydi. Bu vesileyle kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyor, ellerinden öpüyorum. Kuşkusuz daha sırada pek çok duayen hakem var. Birer birer adlarına turnuva düzenlenecek. Dernek yönetimine gelecek yılla ilgili önerim, Faruk Eratay’dır. Faruk Ağabeyin de Bahri Gök, Cavit Süloğlu, Erol Arığ gibi camiaya uzun yıllara dayalı hizmetleri var. Buradan kendisine sağlık, hayırlı uzun ömür diliyorum.

Turnuvanın finaline Antrenörler Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber’in katılması, protokolün ilgisi ve elbette TÜFAD ile Kuaför Kadir arasındaki maçın nefesleri kesmesiyle muhteşem bir kapanış oldu diyebiliriz. Mecit Keskin başta olmak üzere organizasyona tüm emeği geçenlere alkışımızı gönderelim. Turnuvada dereceye giren takımları, ödüle layık görülen tüm isimleri kutlayarak yazımıza noktayı koyalım.

En iyi teknik direktör seçilen Kemal Şekersoy’a plaketini ASKF Başkanı Murat Aydın verdi. Şekersoy ödülü yardımcısı İshak Zengin ile birlikte aldı.





Hayırlı bayramlar

Bir ramazan ayını daha bitirip, bayrama ulaştık. Allah’ımıza şükürler olsun. Tüm İslam aleminin, Müslüman kardeşlerimiz Ramazan Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Serviste üç kişiyiz, yaz dönemi fazla sayfa da yok. Birer gün izin yapacağız. Bana ilk gün düştü. Bayram namazı, mezarlık ziyareti, gelen giden, kolu komşu akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir gün olacak. Geçen hafta Hanımköy ziyareti yaptığım için bu bayram Düzce programım yok. Yarın da kısmetse işimin başında olacağım. Bayram izni bir gün olunca, Top Ağlarda köşesine ara vermek istemedim. Çalışmadığım gün için yedeği hazırlayıp bırakacağım. Bayram süresince köşemiz açık olacak. Her günümüzün bayram sevinciyle dolu olmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

