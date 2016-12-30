İki yeni vali yardımcısı

Son kararname ile ilimize atanan yeni Vali Yardımcıları Ahmet Büyükçelik ile Hasan Gözen ilimize gelerek göreve başladılar. Büyükçelik ve Gözen’in gelmesiyle Kocaeli Vali Yardımcısı sayısı 7’ye yükseldi.

İKİSİ DE MÜLKİYELİ İlimizin iki yeni Vali Yardımcısı da Mülkiye olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi mezunu. Hasan Gözen 1964 Gaziantep, Ahmet Büyükçelik 1954 Kahramanmaraş doğumlu. Şennur YILDIZ

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