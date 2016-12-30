İki yeni vali yardımcısı

İKİSİ DE MÜLKİYELİ
İlimizin iki yeni Vali Yardımcısı da Mülkiye olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi mezunu. Hasan Gözen 1964 Gaziantep, Ahmet Büyükçelik 1954 Kahramanmaraş doğumlu.
Şennur YILDIZ
İKİSİ DE MÜLKİYELİ
İlimizin iki yeni Vali Yardımcısı da Mülkiye olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi mezunu. Hasan Gözen 1964 Gaziantep, Ahmet Büyükçelik 1954 Kahramanmaraş doğumlu.
Şennur YILDIZ
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