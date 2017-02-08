İkili yarışa kalırsak Sancaktepe’yi yeriz!

Kuşkusuz işi hiç uzatmadan şampiyon olup direkt üst lige çakılım istiyoruz. Maç fazlamızla Sancaktepe ile aramızdaki 6 puanlık farkı kapatmak için sonuna kadar çaba göstereceğiz. Ancak, bizim öncelikli olarak bulunduğumuz konumu, yani Play-Off’taki yerimizi sağlama almamız gerekiyor. Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmamak için öncelikle Play-Off’a konsantre olmalıyız. Play-Off’un hemen altındaki Gölcükspor ile aramızda 7 puanlık bir fark var. Bunu mümkün olduğunca açmalıyız. Özellikle de fikstürün avantajlı olduğu dönemde bunu yapmalıyız. Zorlu Van deplasmanının ardından üç hafta dişimize göre rakiplerle oynayacağız.

4 MAÇTA 10 PUAN YAPMALIYIZ

Hafta içi Manavgat’ı ağırlayıp pazar Kütahya’ya gideceğiz ve bir hafta sonra yine evimizde Karacabey ile oynayacağız. Van maçıyla ilgili öngörüde bulunmak kolay değil. Üç ihtimalli gözüküyor. Kazansak çok çok iyi olur ama ben 1 puanın da kötü olmayacağı görüşündeyim. Bizim, sonrası 3 maçı kayıpsız geçmemiz lazım. Yani önümüzdeki 4 maçta 10 puan almak durumundayız. Bunu yapabilirsek, Play-Off’un altıyla farkı iyice açarak yerimizi sağlamlaştırırız. Bir taraftan bunu yaparken, diğer yandan Sancaktepe’nin takılmasını bekleyeceğiz. Kozan’da kaybetmişti İstanbul ekibi, geçen hafta düşme hattındaki Beylerbeyi’ni güç bela yenebildi.

SANCAKTEPE İLE BAŞA BAŞ KALABİLİRİZ

İlk yarıdaki o fırtına takım görüntüsünde değiller, başka anlamda her takımın başına geldiği gibi iniş süreci yaşıyorlar. Bu hafta Erzincan deplasmanında takılmaları yüksek olasılık. Hafta içi Gölcükspor’u konuk edecekler ki, işleri hiç kolay olmayacak. Bir sonraki maçlarını dışarda Tekirdağ ile oynayıp, bu dönemi içerde Ankara Demir maçıyla bitirecekler. İnişteki bir takım için zorlu maç programı. Ciddi bir kayıp yapmaları muhtemel. 4 hafta sonra Kocaelispor’u Play-Off hattındaki yerinde çok rahatlamış, liderin tam ensesinde konumda görebiliriz. Gölcükspor teknik direktörü Yusuf Tokuş’un söylediği, öngördüğü gibi Kocaelispor ile Sancaktepe zirvede başa baş, at başı kalabilir. İş ikili yarışa kalırsa, teke tekte Sancaktepe ile baş edebiliriz inancını taşıyorum.

Hereke Yıldız’ın kaderi Gebzespor’un elinde

BAL’da bir taraftan Gebzespor’un liderlik mücadelesini takip ederken, diğer taraftan Hereke Yıldız’ın akıbetinin ne olacağını da merak ediyoruz. BAL’da 5’’nci sezonuyla en deneyimli takımlar arasında yer alan Hereke Yıldızsspor ne yazık ki çok başarısız bir yıl geçiriyor. 16 maçta sadece 4 galibiyet alabilen ekip kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşatıyor. Daha bitime 8 hafta var ve Hereke Yıldız il sıralamasında bir üstündeki Çayırovaspor’un tam 12 puan gerisine düştü.

UMUTLAR GEBZESPOR’A KALDI

Statüye göre ilden 3.Lig’e çıkan ve son iki sırada yer alan takım olmazsa, Hereke Yıldız için söylenecek söz kalmıyor.Temsilcimizin tek bir umudu, şansı var, Gebzespor’un 3.Lig’e çıkması. Ancak bu durumda ligde kalabilecek. Hereke Yıldız’ın kalan haftalarda öncelikli olarak son iki sıraya inmemesi gerekiyor. Bununla birlikte Gebzespor’un şampiyonluğu için Mor-Beyazlı ekibin rakiplerine çelme takması lazım. Kalan maçlara baktım. Hereke Yıldız 23.haftada evinde Velimeşe ile oynayacak. Diğer maçlarını bilmem ama bu maçta ne yapıp edip rakibine çelme takmalı. Kendisi için bunu yapmalı.

KİLİT TAKIM ÇAYIROVASPOR

Fikstüre baktığımda Gebzespor’un liderliği için kilit takımın Çayırovaspor olduğunu görüyorum. Zira Çayırova bu hafta Velimeşe, 24. haftada da Çorlu ile deplasmanda oynayacak. Çayırova’nın gücü her iki maçta puan almaya yeter. Bu kentten bir takım 3.Lig’e çıksın diye biraz daha sıkmaları da lazım. Gebzespor’un 21.haftada Çorlu ile deplasmanda oynayacağı maç da son derece kritik. Gördüğüm kadarıyla öncelikle Gebzespor üzerine düşeni yapacak, maçlarını kazanacak. Bu kentin diğer takımları da ellerinden geleni yaparsa sezon bitimi hem Gebzespor 3.Lig’e çıkar, hem Hereke Yıldız ligde kalır. Kocaeli takımlarının dayanışmasına mutlak suretle ihtiyaç var. Kalan haftalarda birimiz hepimiz hepimiz birimiz için anlayışıyla mücadele etmek gerekiyor.

Mutluluklar diliyorum

Türkiye’de amatörler için yapılmış en büyük, en önemli tesis hangisidir diye sorarsanız, yanıtı bellidir: Cephanelik Spor Kompleksi. İzmit Belediyesi Spor Toto Teşkilatından da aldığı katkıyla tesisi yaptı ve amatörlerin hizmetine sundu. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşansa da tesis amatörlerin çok önemli bir ihtiyacını karşılıyor, başka anlamda yükünü çekiyor. Koca tesisi çekip çevirmek, gelen takımlara hizmet vermek takdir edersiniz ki hiç kolay değildir. İzmit Belediyesi bu zorlu görevi Yaşar Fukul adında bir kardeşimize verdi.

Çok çalışkan biri, onu otururken görmek pek mümkün değildir. Takımlarla, gelen giden herkesle yakından ilgilenir; bir sorun çıkmasına izin vermez, saygıda kusur etmez. Cephanelik Stadı’na maça giderler oradan iyi bir hizmet almış, memnun bir şekilde dönerler; Yaşar Fukul’a teşekkür ederler. Kimi takımlar gördükleri ilgi alakadan dolayı tüm maçlarının bu tesise verilmesi ister. Yaşar kardeşim açılışından bugüne tam 5 yıldır o tesiste görevli. İzmit Belediyesi kaşına gözüne merakından değil, işini çok iyi yaptığı için bunca yıldır onu orada tutuyor.

Geçen pazar günü Yaşar Fukul’un nikahı vardı Dolphin AVM’deki Yunus Emre Nikah Salonu’nda. ASKF, Saha Komiserleri Derneği, antrenörler, yöneticiler, futbolcular; spor camiası bu mutlu gününde yalnız bırakmadı Yaşar Fukul’u. Sağ olsun beni özel olarak ziyaret ederek davetiyesini bırakmıştı. Ben de orada olmayı çok istiyordum ama pazar günü işlerin yoğun olduğu saate denk geldiği için gidemedim. Mutluluk dileğinde bulunurken, kendisiyle ilgili düşüncelerimi de paylaşmak istedim. Fukul çiftine sağlık, huzur ve mutlulukla dolu uzun bir ömür diliyorum.

Hakan Kocakurt’u takipteyiz

80 ve 90’yı yıllarda ilimizde öne çıkan basketbol antrenörlerinden biriydi Hakan Kocakurt. DSİ Spor, Tüpraşspor, Seka Kağıtspor ve en son Gölcük Belediyespor’da görev yaptı, hem alt yapıda, hem yarışmacı takımlarla önemli başarılara imza attı. Sonrasında gurbete çıktı İzmitli Kocakurt. Mülkiye, Arı Koleji, Düzce Gençlik, Darüşşafaka, Geredespor’da çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da uzun soluklu görev yaptı, iz bıraktı.

Hakan Kocakurt bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kayseri Uğurspor’un başında bulunuyor. İlk 6 maçın 4’ünü kaybetmişti takım. Sonrasında Hakan Kocakurt takımı adeta uçurdu, 4’te 4 ile Play-Off’a taşıdı. Kayseri yerel basını bugünlerde İzmitli antrenörü manşetlerine taşıyor, ondan mucizeyi gerçekleştiren isim diye bahsediliyor.

Kuşkusuz ki, bu kentin yetiştirdiği birinin bu başarıları, aldığı övgüler bizleri mutlu ediyor, gurur veriyor. Sevgili Hakan Kocakurt’u içtenlikle kutluyorum. Dilerim devamını da getirir, takımı 3.Lig’e çıkartır. Takipteyiz kendisini.