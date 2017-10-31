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İkinci nesil pasaportlar daha güvenli olacak

İkinci nesil pasaportlar daha güvenli olacak

Yeni nesil pasaportlarda kişisel bilgilerin yer aldığı  bölüm, T.C. kimlik kartlarında da kullanılan polikarbon malzemeden imal edilerek, sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirilecek.

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İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel  Müdürlüğünce verilen pasaportlarda değişikliğe gidilecek. İnkjet (mürekkep  püskürtmeli) baskılı ve kişisel bilgilerin yer aldığı çiplerin arka kapakta yer  aldığı mevcut pasaportlar, değiştirilerek şahsi bilgilerin olduğu sayfa, yeni TC  kimlik kartlarında olduğu gibi polikarbon malzemeden yapılacak. Pasaport  sahibinin bilgileri, polikarbonun üzerine lazerle yazılacak ve çipler de aynı  sayfada yer alacak.

Polikarbon malzemeden imal edilecek yeni nesil pasaportlar, mevcut  pasaportlara göre, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak.

Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru  (Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini de destekleyen yeni pasaportlar,  sahteciliğe karşı daha güvenli olacak, Avrupa Birliği Vize Serbesti  uygulandığında değiştirilmesine gerek kalmayacak.

Birden fazla güvenlik katmanının bulunduğu yeni nesil pasaportlarda,  vize ve giriş-çıkış damgasının uygulandığı diğer 38 sayfada, Türkiye'nin değişik  tarihi ve turistik yerlerinin imajları da yer alacak.

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