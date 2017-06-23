İkisine de çok üzüldük

Çarşamba sabahı üzücü atama haberleri aldık. Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun Diyarbakır’a tayini, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e Vali oluşu, hem kent, hem de bizim ilgi alanımız Kocaelispor adına sarsıcı bir gelişmeydi.

VALİMİZİ ÇOK SEVMİŞTİK

Valimiz Güzeloğlu kent ve Kocaelispor için gerçekten büyük şanstı. Hepimiz onu çok sevmiştik. Onun döneminde pek çok alanda ilerleme kat edildi, çok güzel projelere, hizmetlere imza atıldı. Kocaelispor da Güzeloğlu’ndan nasibini aldı. FIFA borcundan dolayı küme düşmemiz söz konusuydu, devreye girdi sorunun çözümünde büyük rol oynadı. KEV’in Kocaelispor’a devri, borçlardan kurtulma sürecinde de çok önemli payı vardı. Kocaelispor’a sevgisi son derece samimiydi. Göreve başladığında BAL’da olan Yeşil-Siyahlı takım 3 yıllık süreçte 2.Lig’in eşiğine geldi. Bu çıkışta ciddi bir katkısı vardı. Daha fazlası, üst ligler sıradaydı ancak ne yazık ki buradaki hizmet süresi bitti.

BÜYÜKAKIN SAMİMİYDİ

Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Büyükakın’ın da hem FIFA krizi, hem KEV konusunda Yeşil-Siyahlı kulübe yardımcı oldu, yoğun mesailer verdi. Kocaelispor’un önemli sorunlarıyla dertlendi, çözüm için elinden geleni yaptı, sevgisi içten, samimiydi. Daha birlikte yapılacak çok şey vardı ama Büyükakın da terfi ederek Bilecik’e vali oldu. Güzeloğlu ve Büyükakın’a gerek kente, gerekse Kocaelispor’a hizmetleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Her ikisi de bu kentte, Kocaelispor tarihinde iz bırakmıştır. Gidişleri kayıptır. Yaptıkları unutulmayacaktır. Güzeloğlu’na Diyarbakır, Büyükakın’a Bilecik’teki valilik görevlerinde başarılar diliyoruz.

Bu arada, ilimizin yeni valisi Hüseyin Aksoy’a da hoş geldiniz demek, hayırlı olsun dileğinde bulunmak isterim. Malum ben buralıyım ama kökenim, anne ve babam Trabzonludur. Yeni yeni Valimizle hem şehriyiz. Diliyorum sporu seviyordur, diliyorum Güzeloğlu kadar Kocaelispor’a yakın olur.

Başkan Doğan yakışanı yaptı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın aslında verdiği söz takımın üst lige çıkmasıyla ilgiliydi. Zira Kocaelisporlu futbolculara, “Play-Off finalini kazanın 100 bin TL prim vereceğim” demişti. Doğan büyük bir heyecan ve coşkuyla Antalya’ya gitti, takımın yanında oldu. Ancak Kocaelispor çok iyi mücadele etmesine rağmen penaltılarla kaybetti. Bu durumda ortada tutulacak bir söz kalmamıştı. Ancak Başkan Doğan’a yakışan yine de bu rakamı kulübe aktarmasıydı. Bir iki kez köşemde dillendirdim konuyu, çağrılar yaptım. Ancak bir gelişme olmadı.

MALZEMELERİ ALIYOR

Süre biraz geçince yapmayacak galibe diye düşünmeye başlamıştım ki, önceki gün bayramımızı kutlamak için gazetemizi ziyaret eden Doğan müjdeyi verdi. Doğan, yeni sezon malzeme alımı için 100 bin TL’lik katkı sağlayacağını söyledi. Play-Off finali öncesinde prim olarak vaat ettiği rakamı, kulübün bir eksiği için veriyor. Bir anlamda kendisinden bekleneni, yakışanı yapıyor. Geçmişten bugüne bakarsak Doğan’ın Kocaelispor’a verdiği sözlerine yerine getirme konusunda duyarlı olduğunu görüyoruz. En somut örnek olarak genç takımla maçlara çıktığımız 2.Lig’den düştüğümüz sezonki prim sözünü tutmasını gösterebilirim.

SÖZÜNÜN ERİ

Hatırlanacağı gibi Doğan o sezon gelenden gidenden fark yiyen takımı motive etmek için prim vaadinde bulunmuş, birisi bu durumu yadırgayarak, “Maç kazanamayacak takıma prim vaat etmek çok komik. Madem öyle ben de şu kadar prim veriyorum” demişti. Kocaelispor, Tokatspor’u yenince Doğan ertesi gün sözünü tutmuş, futbolcuları toplayıp primi dağıtmıştı. Aradan kaç yıl geçti, Doğan’ı yadırgayan malum kişi hala vaadini yerine getirmedi. Üstelik o dönem “Söz vermek” ile ilgili yazı yazıp, atasözlerinden örnekler vererek bir çok kez hatırlatmış olmama rağmen. Söz vermek, başka şeye benzemez. Sözünün eri olan Başkan Doğan’a teşekkürlerimizi gönderiyoruz.

Gözler bu iftarda

Kent spor kamuoyunda öne çıkan konulardan biri Kocaeli Birlikspor’un akıbeti. Kulüp Kartepe’ye mi taşınacak, Erhan Yılmaz yeni ortakla mı yola devem edecek, yoksa başka bir olasılık mı hayata geçecek? Herkes meraklı bir bekleyiş içerisinde. 15-20 gündür Erhan Yılmaz’dan en küçük bir ses çıkmadı. Bırakın açıklama yapmayı, artık telefonlara bile çıkmıyor. İki hafta önce basınla iftar programını iptal etmişti. Derdi büyük, yoğun ki, böyle yapıyor. Saygı duyuyorum.

Gözler artık bu akşama çevrildi. Malum Yılmaz’ın basınla iftar buluşması son anda bir iptal olmazsa bu akşam gerçekleşecek. Kısmet olursa gideceğim. Yılmaz’ın gelişmelerle ilgili söyleyeceklerini, son durumun ne olduğunu çok merak ediyorum. Beşiktaş işinin olmamasına sevindim. Keşke destek alıp Körfez ilçenin temsilcisi olarak devam edebilseler, en çok bunu isterim. Olmadı Kartepe formülü de yerinde olur. Sonuçta bir takımın ilçe desteğini arkasına alması önemli. Hele hele o ilçe Kartepe gibi futbolla çok ilgiliyse. Kent için en hayırlısı neyse o olsun diyelim, akşam iftardaki açıklamaları bekleyelim.