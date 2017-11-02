İkisine de yaramadı:2-2

Ligde galibiyeti bulunmayan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan iki takımın maçında kazanan olmadı, 2-2 biten maçta bu sonuç iki takımı da mutlu etmedi. Zirve yarışı yapan Derbentspor ise evinde konuk ettiği Hereke Yıldızspor’u 3-0 yendi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

GÖLCÜK DERBİSİNDE KAZANAN YOK

Bu sezona çok kötü başlayan, 7’nci haftanın ardından henüz galibiyeti bulunmayan iki takım İhsaniyespor ile Seka Doğanspor, önceki akşam kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. Geçen yılın iki başarılı takımından Seka Doğanspor, ligde oynadığı 6 maçta puan bile alamamıştı. Derbi maçında Seka Doğanspor, Ferdi ve Ramazan’ın attığı gollerle iki kez öne geçti. İhsaniyespor, genç oyuncusu Ahmet’in ikinci yarının hemen başında ve sonunda attığı gollerle eşitliği sağladı, derbi maçı 2-2 sona erdi.

DERBENT, H.YILDIZ’A FARK ATTI

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini BAL olarak belirleyen Derbentspor, 7 maçın üçünde berabere kalmasına rağmen zirve yarışından kopmamıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki akşam da hafta içi mesaisinde sahasında konuk ettiği geçen yıl BAL’dan düşen Hereke Yıldızspor’u konuk etti. Kırmızı-Beyazlı ekip, stoperi İsmail Ejderoğlu’nun iki golü, rakip oyuncu Salim’in kendi kalesine attığı golle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Hereke Yıldızspor da ligde 8’inci maçında 5’inci yenilgisini aldı, kötü gidişini devam ettirdi.

TAVŞANTEPE DEPLASMANDA YOK

Bu sezonun flaş takımı Tavşantepespor, ilk 4 haftada grubun zirvesinde yer almıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, bütçe olarak diğer takımların çok gerisinde olmasına rağmen ilk haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyordu. Ligde oynadığı maçlarda kendi sahasında çok başarılı olan Tavşantepe, önceki akşamda Gebze Metin Oktay stadı’nda Arapçeşmespor’a 3-0 yenildi, deplasmanda 8’inci puanını kaybetti. Arapçeşmespor ise son iki maçında 2’de 2 yaptı, üst sıralara tutunma yolunda çıkışa geçti.

ÇINARLISPOR YİNE KAYIP

Süper Lig A Grubu’nun en iyi futbol oynayan takımları arasında gösterilen Çınarlıspor, bu oyununu skora yansıtamıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda M.Ali Kağıtçı’da Güneşspor karşısında iki kez öne geçtiği maçta bu üstünlüğünü sürdüremeyen, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Yeşil-Beyazlı ekip, önceki akşamda grubun dirençli takımlarından Diliskelesispor ile karşılaştı. Çınarlıspor, yine çok iyi oynadığı, net fırsatlarda bulduğu maçta rakibine gol atamadı, karşılaşma 0-0 sona erdi.