İkisini koruduk, birini yıkıp attık

Bugünkü İzmit’te yaya ve araç trafiğinin iyice yoğunlaştığı Yürüyüş Yolu’nun üç güzel eserinden ikisini koruduk, birini yıkıp attık.

17 Ağustos 1999 deprem felaketinde hasar gören Fevziye Camiini yıkıp yerine aynısını ve daha güzelini yaptık.

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, ilimizdeki en önemli tarihi eserlerden biri olan, Mimar Sinan’ın yaptırdığı Pertev Paşa Camii’ni (Yeni Cuma Camii) restore ettirme kararı aldı. Restorasyon çalışmaları büyük olasılıkla yaz başında başlayacak.

Öte yandan 1.Geçit mevkiindeki tarihi İstasyon Oteli’ni göz göre göre yıkıp attık.

Yürüyüş Yolu’nun tarihçesi çok eskiye dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu güzergahın adı, “Hamidiye Bulvarı” idi. O dönemin kartpostallarında da aynen böyle geçiyor: Hamidiye Bulvarı…

Sonra Demiryolu Caddesi adını aldı. En sonunda da Cumhuriyet Caddesi… Üst taraf hala Hürriyet Caddesidir…

İzmit, Türkiye topraklarındaki en eski yerleşim yerlerinin başında geliyor. Tarihi geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor.

Antik İzmit, yani Nikomedya, döneminin dünyadaki en önemli kentlerinden biri olarak biliniyor. Nikomedya’nın yerleşim planını gösteren haritayı inceleme fırsatınız olmadı diye üzülmeyin. Ben hemen anlatayım.

Doğu’da bugünkü Baç’tan Batı’da Kolordu’ya kadar olan güzergah, Nikomedya’nın ana caddesi.

Liman, Belsa Plaza’nın önü. Zaten Belsa Plaza yapılırken liman kalıntıları dinamitle imha edilmişti.

Nekropol yani mezarlık, aynı yerde Bağçeşme ve çevresinde.

Agora, yani kent meydanı, bugünkü Nuh Çimento İlköğretim Okulu ile Eski Devlet Malzeme Ofisi arasında.

Tiyatro, bugünkü Verem Savaş Dispanseri yamacında.

Nikomedya’nın ana caddesini(İnönü Caddesi) kentin diğer unsurlarına bağlayan küçük sokaklar da var elbette. İşte bu küçük sokaklar, aynen bugün kullandığımız caddecikler. Alemdar Caddesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi…

Nikomedya’da insanlar mutlu ve huzurlu biçimde yaşıyorlar. Tiyatroya gidiyorlar, tanrılarına sunakta bir dana kurban ediyorlar, ölülerini özel ritüellerle toprağa veriyorlar, mermerden mezar lahitleri yaptırıyorlar.

Çevre kirliliği, hava kirliliği neymiş, hiç bilmiyorlar.

Caddelerde sokaklarda özgürce dolaşırken, bir aracın altında kalıp ölme tehlikesi yok, zehir gibi egzoz gazı yok…

Trafik sıkışıklığı da neymiş!

Bu benim anlattığım 2 bin küsur yıl öncesi…

Antik İzmit ile sözüm ona modern İzmit arasında değişen çok şey mi var sanki?

Nikomedyalı hemşerilerimizin yaptıkları yollara hala kullanmıyor muyuz?

Yeni bir yol mu yapmışız, yeni bir yol mu açmışız?

2 bin yıllık Nikomedya sokaklarına her sene yeni araçlar salmışız.

Yüzlerce, binlerce otomobil… Kamyonet, kamyon… Dört çekerli müteahhit Jeep’leri… Yüzlerce binlerce toplu taşım aracı… Yüzlerce binlerce servis aracı…

Yollar 2 bin yıldır aynı yollar…

Yayalar 2 bin yıl önce sokaklarda özgürce ve sağlıklı biçimde dolaşabiliyor, çocuklar koşup oynayabiliyordu. Yayalar şimdi, zengin züppelerin jeep’lerine yol açmak zorunda. Yaya geçidine adım atsa, yanındaki kadına hava atmak için gaza basan züppenin jeep’i çiğneyecek.

İzmit’in Cumhuriyet ve Hürriyet Caddelerinin trafiğe açık olmasının pratikte bir faydası yok. Bu iki cadde zaten toplu taşım araçları tarafından tam olarak kullanılmıyor. Madem öyle, züppelerin jeep’leri de kullanmasın. Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri tümüyle trafiğe kapatılsın.

İSTASYON OTELİ-Yürüyüş Yolu’nda 1.Geçit mevkiindeki tarihi İstasyon Oteli binasını göz göre göre yıkıp yok ettik. Ünlü Anayurt Oteli filminin bazı sahnelerinin de çekildiği bu güzel ahşap yapıyı koruyup, yaşatabilirdik. Ancak o günlerde bu kenti yönetenlerin basiretsizliği yüzünden artık İstasyon Oteli yok.

FEVZİYE CAMİİ- İzmit’in sembol yapılarından olan, daha önce de yüzer yıllık periyotlarla meydana gelen depremlerde yıkılan Fevziye Camii, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmüştü. Camiyi yıkıp yerine aynısını ve daha güzelini yaptık. Demek ki isteyince oluyormuş, yapılabiliyormuş.

PERTEV PAŞA CAMİİ- İzmit’teki Mimar Sinan eseri Pertev Paşa (Yeni Cuma ) Camii 1579 yılında yapılmıştı. Çok depremler de gören tarihi yapı, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmedi, ancak minaresi ağır hasar görüp, restore edilmişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından şimdi tarihi cami tümüyle restore ettirilecek.