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İkisinin hedefi de aynı:  Avrupa Şampiyonluğu

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İkisinin hedefi de aynı:  Avrupa Şampiyonluğu
Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası 7-10 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’da yapılacak.

Şampiyonada mücadele edecek Milli takım Ankara’da kampa girdi. Angora Otel’deki kamp cuma gününe kadar sürecek. Ay-Yıldızlı ekibin kamp kadrosunda ilimizden de iki sporcu var. Mart ayında Alanya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında birinci olan Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nden Aşkın Kahveci ile Peru’da Dünya ikincisi olan Şevval Yarar, milli takım kampında bulunuyor. Kampta seçme yapılacak ve Avrupa Şampiyonası’na gidecek kadro belli olacak.

 Aşkın Kahveci yaptığı açıklamada, “Hedefim 70 yaşında Türkiye’de şampiyon olmaktı, çok şükür başardım. 2015’te Sırbistan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda finalde hakemlerin gazabına uğramıştım. Çok hırs yaptım, çok çalıştım. Yunanistan’a gidebilirsem şampiyon dönmek istiyorum. Şevval’in Avrupa şampiyonluğuna zaten kesin gözüyle bakıyorum” dedi. Kahveci ayrıca kendilerine büyük destek sağlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile Başkan yardımcısı İsa Taş’a teşekkür etti.

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