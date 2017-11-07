İklim değişikliği farkındalığı artırılacak 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, İl Çevre Müdürlüğü işbirliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sera Gazı ve İklim Değişikliği İnsiyatifi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yeşil ve Mavi hayata doğru sloganıyla yola çıkan programa Başkan Danışmanı Nermin Tol, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman ve ilgili yöneticiler katıldı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan projenin Türkiye için önemli bir adım olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, "Bugün burada ülkemizin ve dünyamızın en önemli problemlerinden bir tanesi olan iklim değişikliği konusunda gerçekleşecek projemiz için bir araya geldik. Bu çalışmanın üzerine katarak ilerisi için daha da sürdürülebilir hale getirebiliriz" dedi.

Projenin gelecek için büyük önem taşıdığını belirten Kahraman, "Özellikle projemizin en önemli hedeflerinden bir tanesi öğrencilerimize inerek anlatmaktır. Hedefimiz araştırma seviyesini arttırıp genç neslin bilinçlenmesini sağlamak olacak. Hedefimiz Türkiye’den dünyaya açılacak örnek bir proje ile daha yaşanılabilir bir çevrede payımızın olmasını sağlamak. Bunu gençlere ulaşarak yapabileceğimizi ve onların eğitimlerinde çevrenin önemli bir yer alarak sağlanabileceğini biliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Proje ile ilgili bilgilerin aktarılmasının ardından proje detayını paylaşmak için Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda yerel düzeyde iklim değişikliği alanındaki kapasite geliştirmeye katkıda bulunmak için Sera Gazı Envanteri ve Eylem planı hazırlanacağı ve yapılacak çalışma ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Proje kapsamında öğrencilere yönelik birçok etkinlik yapılacağını belirten Önem, "Diriliş kampında 100 genç bireyin katılımıyla 3 gün süre ile 'Çevre ve İklim' temalı kamp yapılacak. Ayrıca 2 bin 500 ilköğretim öğrencine çevre ve iklim eğitim seti dağıtılacak” şeklinde konuştu.

Bu proje ile birlikte proje sonunda Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanacak. Öte yandan proje kapsamında Ulusal seminer ve konferanslar, görseller, internet sitesi ve sosyal medya faaliyetleri yürütülerek sonuca ulaşılacak.