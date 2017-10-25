İklim Haftası kutlaması

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi de bu kapsamda, farklı bir organizasyonla İklim Eylem Haftası’nı kutladı. Etkinlik, Alman Büyükelçiliği’nin katkıları ile 14. Çevre Kısa Film Festivalinde “Umut Var” adlı kısa filminin gösterimi ile başladı.

TERARYUM ATÖLYESİ

Filmin ardından Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, “İklim Değişikliği ve Paris İklim Anlaşması ve Yükümlülükleri” konulu sunumunda Dünyadaki ve Türkiye’deki hızlı büyüme ve enerji kullanımı hakkında bilgi verirken, ülke politikalarının bu yönde değiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Sunumun sonrasında Terraqua Dizayn Atölyesinin katkıları ile Teraryum atölyesi gerçekleştirildi. Teraryum yapımı, bitkiler ve bakımı hakkında bilgi verildi.

İklim Eylem Haftası’nın yıl boyunca halka ulaşmak üzere AB Bilgi Merkezleri ağı aracılığıyla yürütülen birçok faaliyetten bir tanesi olduğu hatırlatıldı. Ağ, Türkiye'deki insanların Avrupa Birliği, değerleri ve Türkiye ile işbirliği konularında bilgilendirilmesine yardımcı olmakta.