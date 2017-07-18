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İl Başkanları Bilecik’e gitti

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İl Başkanları Bilecik’e gitti
7 siyasi partinin ilimizdeki il başkanları bugün yeni Vali Tahir Büyükakın’a “Hayırlı olsun” ziyareti için birlikte Bilecik’e gitti.

7 il başkanı bugün saat 15.30 sıralarında Büyükşehir Belediyesi önünden Bilecik'e doğru hareket etti. Siyasi Parti İl Başkanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat da eşlik etti. Başkanlar Büyükakın'a çiçek, çikolata ve tatlı götürdü. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise Büyükakın'a kol düğmesi aldı. Bilecek Valisi’ni ziyaret edecek, muhtemelen birlikte akşam yemeği yiyip, gece İzmit’e dönecekler.

Başkan Karaosmanoğlu ile siyasi parti il başkanlarının sonbahar aylarında da Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret için topluca Diyarbakır’a gitmeleri bekleniyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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