İl Başkanları Diyarbakır’a gidiyor
Her ay kendi aralarında toplanarak yerel siyaseti değerlendirmeyi alışkanlık haline getiren 7 siyasi partinin il başkanı, gelecek hafta sonu birlikte Diyarbakır’ı ziyaret edecekler.
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CEYHAN EV SAHİBİ
Siyasi parti il başkanları bu ay başındaki toplantıda birlikte Diyarbakır’a gidip, Kocaeli eski Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret konusunda anlaşmıştı. Gezinin önderliğini AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yapacak. Dün MHP İl Başkanı Aydın Ünlü konuyla ilgili bilgi verdi. 7 İl Başkanı 27 Ekim Cuma günü Diyarbakır’a gidip, Vali Güzeloğlu’nu ziyaret edecek. İl Başkanlarının Diyarbakır gezisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katılacak.
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Etiketler : Diyarbakır, Hasan Basri Güzeloğlu, Şemsettin Ceyhanü
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