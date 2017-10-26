İl Başkanları Diyarbakır’a gidiyor

SARIBAY GİTMİYOR

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarına katılacağını, bu nedenle Diyarbakır’a gitmeyeceğini açıkladı. Başkan Karaosmanoğlu ile, 6 siyasi parti il başkanı sabah 06.15’de Sabancı Kültür Merkezi önünden hareket edecek. İstanbul’dan uçakla Diyarbakır’a geçilecek, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ziyaret edilecek. Başkan Karaosmanoğlu ve il başkanları gece İzmit’e dönecekler.

