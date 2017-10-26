İl Başkanları Diyarbakır’a gidiyor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 6 siyasi partinin il başkanları, yarın günübirlik ziyaret için Diyarbakır’a gidiyorlar.
A+A-
SARIBAY GİTMİYOR
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarına katılacağını, bu nedenle Diyarbakır’a gitmeyeceğini açıkladı. Başkan Karaosmanoğlu ile, 6 siyasi parti il başkanı sabah 06.15’de Sabancı Kültür Merkezi önünden hareket edecek. İstanbul’dan uçakla Diyarbakır’a geçilecek, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ziyaret edilecek. Başkan Karaosmanoğlu ve il başkanları gece İzmit’e dönecekler.
Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : İbrahim Karaosmanoğlu, il başkanları, Kocaeli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.