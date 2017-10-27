İl başkanları Diyarbakır’a uçtu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bugün siyasi parti il başkanlarıyla birlikte ilimizde görev yapan ve Diyarbakır’a atanan eski Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etmek üzere Diyarbakır’a uçtu. Diyarbakır’a giden heyette AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül yer aldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacağını söyleyerek gruba eşlik etmedi.

Çiğdem ARMAĞAN

