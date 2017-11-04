İl başkanları ’Kartepe Zirvesi’ni değerlendirdi.. İşte o görüşler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, bu yıl birincisini düzenlendiği "Kartepe Zirvesi'ni 5 partinin il başkanları değerlendirdi.

Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yaptığı Kartepe Zirvesi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna Üniversiteleri ve medya kuruluşlarının koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca zirve yerli ve yabancı bir çok misafiri de ağırladı. Zirve hakkında Kocaeli'de bulunan 5 partinin il başkanları açıklama yaptı.

"Bu zirveyle bir yandan da Kocaeli'nin reklamı yapılıyor"

Zirve ile ilgili olarak konuşan Demokratik Sol Parti Kocaeli il Başkanı Halim Dedeoğlu, "Biz en çok darbelerden zarar gördük. Bülent Ecevit siyasi yasaklıydı. Ben kendimde 80'li yıllarda, bir yıl cezaevinde kaldım. Sonra "Masum muşsun" deyip bıraktılar. Darbelerin konuşulacağı toplantılara, darbeye karşı olan herkesin gitmesi gerekir. Bizde bu toplantıya katıldık. Kısa bir film vardı darbeler tarihini anlatan. Peşinden yapılan konuşmalar gerçekten çok tarafsızdı. Ben darbelere karşı olduğum için gitmem gerekiyor diye düşündüm. Bu zirveyle bir yandan da Kocaeli'nin reklamı yapılıyor. Türkiye'ye turist getirmek için çok uğraşıyoruz. Bu zirvenin olması turist çekmek açısından ve Kocaeli'nin adının duyulması anlamında çok doğru geldi" dedi.

Kartepe Zirve'sine çağrıldığını ancak gitmediğini söyleyen CHP Kocaeli il Başkanı Cengiz Sarıbay ise, "15 Temmuz ve darbelerin araştırılması gerekiyor. Bunlar normal şeyler ama bunları üniversitelerin yapması gerekir. Böyle gösterişli şeylere gerek yok. Bu zirve için 2 milyon para harcanmış. Büyükşehir bu parayla daha güzel işler yapabilirdi. İsraf bulduğum için zirveye katılmadım" diye konuştu.

"Kocaeli ve Kartepe'nin ufkunu açmak için çok güzel bir girişim"

Demokrat Parti Kocaeli il Başkanı Mustafa Nazlıgül ise, "Bu Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Davos'a rakip gösteriliyor ama Davosla ilgisi olamaz . Bu zirve Türkiye için, Kocaeli için, Kartepe'nin ufkunu açmak için çok güzel bir girişim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizde davet edildik ve gittik. Muhalefet olarak güzel yapılan şeyleri de desteklememiz gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Kartepe'nin ve Kocaeli'nin turizmi açısından çok güzel bir zirve oldu. Bizde zirvenin ilk gününe katıldık" ifadelerini kullandı.

Zirvenin çok önemli olduğunu söyleyen BBP il Başkanı Serhat Duyar da, "Uluslararası yapılan bir zirve. BBP olarak biz darbe kimden gelirse gelsin karşıyız. Ben kendim açılış programına da katıldım. Programı beğendim eksikleri tabii ki vardı. Böyle programları yapmak çok kolay bir iş değil. Uluslararası anlamda yapılan bir zirve. Diyarbakır ziyaretimizde de Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'na bizzat teşekkürlerimi ilettim" dedi.

"Bu organizasyon devamlı hale geldiğinde belki de Davos'u geçecek"

Kartepe Zirvesi'nin ilk gününe parti olarak katıldıklarını belirten MHP Kocaeli il Başkanı Aydın Ünlü, "Kartepe Zirvesi Kocaeli için çok verimli geçmiştir. Böyle bir organizasyonun ilk defa yapılması çok önemli. Katılımcılar önemli. Özellikle Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Gunter Verhaugen'in konuşmaları çok önemli. Bu organizasyonun her yıl yapılması gerekir. Bu organizasyon devamlı hale geldiğinde belki de Davos'u geçecek" dedi.