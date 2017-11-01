İl başkanları masasına İyi Parti dahil edilecek mi?

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü parti binasında basın açıklaması yaptı. Ünlü, “MHP 45 yıllık mazisiyle bugünde Aziz Türk Milletinin teminatı ve umudu olarak varlığını sürdürmekte ve tüm dinamizmi ile çalışmalarına devam etmektedir. İşte bu sebeple; Biz hangi partinin İYİ olduğuna yıllar önce karar verdik. Siyasetin tek “İYİ”si, Bizim için, Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Merkezimizle uyumlu bir şekilde, ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, Kocaeli Teşkilatı olarak kendi üzerimize düşeni yapmakla mesulüz. Yakalamış olduğumuz uyum ve ahengin önümüzdeki seçimlerde de başarı olarak geri döneceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. Biz bu yolda giderken bugüne kadar çok şükür kıblemizi şaşırmadık, yörüngemizi değiştirmedik, her zaman milletin ve devletin yanında olduk bundan sonra da böyle olacak Allah’ın izniyle” dedi.

MHP’NİN YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZLER

İyi Parti’nin Kocaeli’deki yapılanması hakkındaki soruya cevap veren Ünlü vererek, “Türkiye’de 86 tane siyasi parti var. Malum parti ile bu sayı 87 olacak. Bu parti Kocaeli’de il başkanlığı olacak olan 18. parti olacak. Onlar da bizim için diğer partiler gibi bir partidir” dedi. İyi Parti’nin MHP’nin oylarını alacağı yönündeki iddiaları cevaplayan Ünlü, “Bu yorumlar, yorumu yapanları bağlar. MHP’nin önüne geçmek için kurulmuş bir partiden başka bir anlayış beklemiyoruz. Devlet Bahçeli’nin kamuoyundaki konumu bellidir. Ne yaparlarsa yapsınlar MHP’nin yükselişinin önüne geçemeyeceklerdir. Malum partinin organizasyonları bizim için hava cıvadır. Kocaeli’de bizim muhatabımız olamayacaktır” dedi. İyi Parti’nin il başkanları masasına dahil edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruyu cevaplayan Ünlü, “Kocaeli’de 17 kişilik masa yok. Bizim masamız belli. Genel seçimlerden sonra oturulur tekrar görüşülür. Bugün öyle bir teklifi masaya kimse getiremez” dedi.

Ayşegül KALAYCI