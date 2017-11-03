İl Başkanları taziyeye gidecek 

Toplantının ardından il başkanlarının geçtiğimiz günlerde Hakkari’de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen askerler için K.K EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığına taziye ziyaretine gidecekleri öğrenildi



İl Başkanları Kasım ayı toplantısı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ev sahipliğinde önümüzdeki pazartesi günü saat 09.30’da Ramada Otel’de gerçekleştirilecek. Toplantı akabinde il başkanları geçtiğimiz günlerde Hakkari’de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen askerler için saat 11.30’da K.K EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığına taziye ziyaretine gidecek. Ardından saat 12.30’da Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret edecekler.

SARIBAY GELECEK Mİ?



İl başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu il dışında olduğu onunla görüşme yapmayacak. Geçtiğimiz ay yapılan il başkanları toplantısına CHP il başkanı Cengiz Sarıbay sağlık sorunlarını gerekçe gösterip katılmamıştı. Sarıbay’ın bu ay ki toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı merak konusu.

Çiğdem Armağan

