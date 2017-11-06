İl Başkanları taziyeye gidecek

RAMADA OTEL’DE

AK Parti, CHP, MHP, SP, DSP, DP ve BBP il başkanları, aylık buluşmayı bugün saat 10.00’da Ramada Plaza İzmit Otel’de gerçekleştirecek. Toplantı sonrası, il başkanları birlikte K.K EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığına giderek, Hakkari’deki son şehitlerimiz için taziyede bulunacak. İl başkanları Vali Hüseyin Aksoy’u da ziyaret edecek.