İl Başkanları taziyeye gidecek
7 siyasi partinin il başkanları, kasım ayı toplantısını MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ev sahipliğinde bugün yapıyor.
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RAMADA OTEL’DE
AK Parti, CHP, MHP, SP, DSP, DP ve BBP il başkanları, aylık buluşmayı bugün saat 10.00’da Ramada Plaza İzmit Otel’de gerçekleştirecek. Toplantı sonrası, il başkanları birlikte K.K EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığına giderek, Hakkari’deki son şehitlerimiz için taziyede bulunacak. İl başkanları Vali Hüseyin Aksoy’u da ziyaret edecek.
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Etiketler : İl Başkanları, taziye
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