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İl başkanları toplantısında orta yol bulundu

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İl başkanları toplantısında orta yol bulundu
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilimiz siyasi parti il başkanları hem  birlik ve beraberlik adına hem de kent sorunlarını görüşüp ortak payda da toplanmak üzere her ayın ilk Pazartesi günü bir araya geliyordu.

Ancak Temmuz ayı il başkanları toplantısında 10 günlük bir gecikme yaşandı. Toplantı 10 Temmuz Pazartesi günü Başiskele’de bulunan Lastik iş Sosyal Tesisleri’nde Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu ev sahipliğinde yapılacak.

EKSİKSİZ ĶATILACAKLAR

Toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi hakkında açıklama yapan Halim Dedeoğlu şunları söyledi:

”Temmuz ayının ilk haftası Ramazan Bayramı'na denk geldi. Öncelikli erteleme sebebimiz buydu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilimizdeki yürüyüşü sebebiyle İl Başkanı Cengiz Sarbay katılamayacaktı. BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ın ise aynı tarihler arasında İtalya seyahati vardı. Bu yüzden toplantıyı herkesin katılabileceği ortak bir tarihe aldık. Tüm il başkanları bu ayki toplantıya eksiksiz katılacak.”

Çiğdem ARMAĞAN

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