İl başkanları toplantısında Sarıbay 2 ay yok! İşte nedeni

Kasım ayı il başkanları toplantısı bugün MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ev sahipliğinde Ramada Otel’de gerçekleşti. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu katıldı. Toplantı sonrasında il başkanları Hakkari’de yaşanan terör saldırısında şehit düşen askerler için EDOK Komutanlığı’na taziyeye gitti. Bir sonra ki il başkanları toplantısı DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ev sahipliğinde Gebze İlçesi’nde yapılacak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞERLİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan ev sahibi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “29 Ekim Cumhuriyet bayramını coşkulu bir biçimde kutladık. Bundan sonra ki bayramları da aynı coşkuyla kutlama önerilerimiz olacaktır. Diyarbakır ziyaretimiz çok önem arz etti. Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu bizi güler yüzlü olarak ağırladı. Emniyet ile uyum içinde çalışması bizi mutlu etti. İnanıyoruz ki Diyarbakır’ın iç turizmi gelişecektir. Kocaeli Üniversitesi bizim için değerlidir. Son yıllarda hakkında çıkan yıpratılma haberlerine karşıyız. Biz KOÜ’nün yaptığı çalışmalarla gündeme gelmesini işitiyoruz. Kocaeli Devlet Hastanesi yıl başına kadar hizmete girecek. Şehir hastanesi de önümüzde ki sene bitecek. Bizde hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

SARIBAY’DAN AYAZ’A TEŞEKKÜR

29 Ekim Cumhuriyet törenlerine katılmaması hakkında konuşan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Cenaze sebebiyle katılmadım. Bayram hepimizindir. İnşallah önümüzde ki bayramlara katılım sağlayacağız” dedi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın 10 Kasım’da Atatürk için Yahya Kaptan’da mevlit okutmasını değerlendiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Güzel bir projeye takdirle karşılamak lazım. Ben Hasan Ayaz’a teşekkür ediyorum. Ama bundan 2 yıl önce bizim ilçe başkanımız Mehmet Ümit Küçükkaya böyle bir etkinlik yaptı. Ona katıldık. AK Parti İzmit İlçe Başkanı’nın yapacağı programa da katılacağız” açıklamasında bulundu.



ULUSOY VİSKİYİ FAZLA KAÇIRDI



NEDEN DÜŞMANSIN BAYKAL’A?

İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy’un Deniz Baykal için “Hiç merak etmeyin Baykal’a öyle kolay kolay bir şey olmaz, onun verecek hesabı çok” söylemine yanıt veren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Deniz Baykal için yaptığı açıklama talihsiz bir açıklama. Siyasette yer alan birisine böyle bir paylaşım yakışmaz. Bizim amacımız toplumda birliktelik sağlamak. Doğru bir açıklama değil. Yaptığı tamamen yanlış. Bir medeni ve aydın bir insana yakışmaz. Sen niye düşmansın Baykal’a? Neden düşmansın Bahçeli’ye?” ifadelerini kullandı. Öte yandan Sarıbay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan tüm başkanlara teşekkür etti. Bu katılımın il başkanlarının eseri olduğunu kaydetti.

SARIBAY 2 AY YOK

Öte yandan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay önümüz de ki iki ay il başkanları toplantısına katılmayacağını açıkladı. Sarıbay, ”Parti içinde eleştiriler alıyorum. Eleştiriler tabi olacak. Haklılık payları da var. Bu işi keyfilikten uzaklaştırmalıyız. Toplantıları tutanak tutulan bir haline getirmeliyiz. 2 ay izin istememin de sebebi kongrelerimiz var. kongrelerimizi yapacağız.” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

Aydın Ünlü il başkanlarına Eşme ayvası ikram etti.