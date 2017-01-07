İl başkanları yeniden toplanacak mı?

Her ay ilimizdeki siyasi parti il başkanlarının düzenlediği il başkanları toplantısının 7’ncisi CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ev sahipliğine yapılacak. Sarıbay ile birlikte toplantıların ilk turu bitmiş olacak.

İLK TUR BİTECEK

Her ay ilimizdeki siyasi parti il başkanlarının düzenlediği il başkanları toplantısının 7’ncisi CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ev sahipliğine yapılacak. 9 Ocak Pazartesi günü saat 09.30’da Sapanca’da bulunan Sukay Park’ta gerçekleşecek olan toplantı sonrasında, il başkanları toplantıların son turunu bitirmiş olacak. Toplantının gündem maddelerinde kent sorunları yer alırken akabinde ülke gündeminde yer alan Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasayı içine alan referandum sürecinin de konuşulması bekleniyor.

YENİDEN TOPLANCAKLAR MI?

Öte yandan Pazartesi günkü toplantı sonrasında il başkanlarının yeniden toplantı için bir araya gelip gelmeyecekleri merak ediliyor. Yılbaşı tatili için kızının yanına Almanya’ya giden Başkan Sarıbay, Perşembe günü kentte döndü. Yoğun tempo içinde olan Sarıbay, yarın İzmit’te olacak, Pazartesi günü de il başkanlarını ağırlayacak.

Çiğdem ARMAĞAN