İl Başkanlarından Vali Büyükakın'a ortak ziyaret

Kocaeli ve Bilecik’teki bazı siyasi parti il başkanları Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kocaeli'den gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP Kocaeli Aydın Ünlü, Saadet Parti Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile birlikte AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Seyfettin Tıkız, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal ve Demokrat Parti Bilecik İl Başkanı Sezai Balta'yı makamında kabul etti.

Siyasi parti il başkanları ile bir süre sohbet Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli ve Bilecik siyasi partilerinin güzel bir birliktelik oluşturduğunu ifade etti.

Siyasi parti il başkanları da Vali Büyükakın'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Bilecik'te önemli ve güzel hizmetlere imza atacağına inandıklarını söylediler