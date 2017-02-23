İl Genel Meclisi kapandı; köyler sahipsiz kaldı

Şimdilerde 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu’nu tartışıyoruz. Türkiye’nin yönetiminin parlamenter sistem yerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçişini hedefleyen bu değişim, elbette önemlidir.

Yapılmak istenen değişikliğin çeşitli sakıncalarından, yanlışlarından söz etmek mümkündür. Ama doğrusu, “Rejim değiştiriliyor. Cumhuriyet elden gidiyor” çığlıklarını da haklı bulmuyorum.

Türkiye aslında idari yapı ve yönetim biçimi konusunda en büyük değişikliği, geçtiğimiz yıllarda yerel yönetimlerde yaptı. Eskiden, nüfusu 5 bini geçen yerleşim bölgesi Belediye oluyordu. Bütün küçük belediyeler kapatıldı. Hala ilimizde örneğin Değirmendere, Hereke, İhsaniye Belediyeleri’nin kapatılmış olmasını içime sindiremiyorum.

Yine eskiden İl Özel İdaresi vardı. Belediyelerden ayrı bütçesi bulunan, Vali’nin yönettiği İl Özel İdaresi’nin bir de “İl Genel Meclisi” vardı.

İl Genel Meclisi, yılda bir ay tatil yapar, yılın 11 ayında her biri bir hafta kesintisiz devam eden toplantılar yapardı. İl Genel Meclisi üyeleri köylerden seçilirdi. İl Genel Meclisi toplantılarında sadece köylerin, ilin kırsal alanlarının, yani belediyesi bulunmayan bölgelerin sorunları konuşulurdu.

Büyükşehirlerde küçük belediye kalmadığı gibi, “Köy” de kalmadı. Bütün köyleri çok zorlama bir yapılandırma ile kağıt üzerinde bağlı bulundukları ilçelerin mahallesi haline getirdiler.

KÖYLERİN SESİ DUYULMUYOR

İl Genel Meclisleri’nin kalkması, Özel İdare bütçesinden belediyesi bulunmayan yerleşim alanlarına hizmet götüren kurumların (Örneğin Köy Hizmetleri Müdürlüğü) Büyükşehir Belediyelerine devredilmesi köylerin sesini kesti.

En uzak köydeki yanmayan sokak lambasının sorunu bile, İl Genel Meclisi’nde o bölgenin üyesi tarafından dile getirilirdi. Şimdilerde Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlara çok samimi bir ilgi gösteren, muhtarlara çok değer veren bir Vali. Hasan Basri Güzeloğlu döneminde İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi olsaydı, ilimizin köyleri bu kadar büyük sorunlarla karşılaşmazdı.

AYDINLATMA VE YOL SORUNLARI

Her gün gazetemize ilimizin bütün köylerinden adeta sorunlar yağıyor. Köylerde -şimdi isimleri mahalle oldu- yaşayan vatandaşların seslerini duyuracak mecra kalmadı. İlçe belediyeleri de Büyükşehir Belediyeleri de köylere yetişemiyor.

Yaşadığımız coğrafyada iklimler değişti. Kışlar eskisinden sert, yazlar eskisinden kurak geçiyor. Köy yollarının büyük bölümü bozuk. Hala bazı köylerimizde özellikle yaz aylarında bu sorun yaşanıyor. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında köy yollarının hemen hepsini elden geçirmek lazım. Alt yapı sorunu bulunan köylere gereken yatırımları yapmak lazım. Köylere köy meydanında taş fırın yapmak, cami imamı için lojman yapmakla insanların sorunları çözülmüş olmuyor.

Bir de ilimizin köylerinde çok yaygın olarak aydınlatma sorunu var. Köylerde sokak lambaları bozuluyor. İstediği kadar muhtar Sedaş’ı arasın, arıza ihbarı yapsın. Gidip bakmıyorlar. Önümüzdeki bahar ve yaz sezonunda çok büyük bir seferberlikle köylerimizdeki bütün aydınlatma lambalarını elden geçirmek lazım.

İl Genel Meclisleri olsa, bu sorunlar bu kadar derinleşmezdi. Kaymakamların, daire müdürlerinin, Sedaş temsilcisinin önünde köylerden seçilmiş İl Genel Meclisi üyeleri çıkar, bölgenin sorunlarını dile getirirdi.

Şimdi böyle bir kurum yok. Köyler sahipsiz. İlçe Belediye Meclisleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarında, sadece köylerin imar planı değişiklikleri konuşuluyor. Köyün yolu bozukmuş, köy karanlıktaymış, köyün suyu, kanalizasyonu yokmuş, bunlar kimsenin umurunda olmuyor.

Mahalleye çevrilen, sorunlarıyla kimsenin ilgilenmediği ilimizdeki köyler giderek boşalıyor. İnsanlar zaten para kazanamadıkları için topraklarını ekip biçmiyorlar. Eskiden İl Genel Meclisi varken, köylerdeki tarımla ilgili konulara da devlet daha fazla sahip çıkardı. Hayvancılık, meyvecilik gibi konularda İl Genel Meclisi’nin de itici gücüyle, İl Özel İdareleri köylüye önemli katkılar sağlardı. Hepsi bitti. İlimizin köyleri geceleri karanlık. Gündüzleri yolları bozuk. Üstelik bu insanların bu sıkıntılarını anlatacak, yetkililere duyurabilecekleri bir siyasi mecra bulunmuyor.

Büyükşehir Belediyelerinde İl Genel Meclislerinin ve İl Özel İdarelerinin kaldırılmasının yanlış olduğunu, köylerin giderek daha fazla ihmal edildiğini düşünüyorum.

Kuzey Marmara Otoyolu ÇED’i için herkes dersini iyi çalışsın

İlimizi, ilimizin geleceğini, bu kentte yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren iki büyük proje gündemde. Biri Güney Marmara Projesi. D-130’a alternatif olacak. İlimizde Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ilçelerinden geçecek, Yalova’da İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’ne birleşecek. Güney Marmara Otoyolu ile ilgili ÇED bilgilendirme toplantısı, bir yıllık gecikme ile geçen ay yapıldı. Bilgilendirmeye gelen Karayolları ekipleri yeterli bilgiye sahip değildi. İnsanlar, sordukları sorulara yanıt alamadılar. Bu projenin geçtiği bölgelerin Belediye Başkanları, ilimiz milletvekilleri toplantıda yoktu. ÇED yapıldı ama hala Güney Marmara Otoyolu’nun güzergâhı ile ilgili belirsizlikler, itirazlar var.

İlimizle ilgili ikinci büyük ve çok önemli proje Kuzey Marmara Otoyolu’dur. Bu yolun inşaatı bir yandan devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Akyazı’dan başlayacak. Çok uzun bir bölümü ilimizden, İzmit-Derince-Körfez-Gebze’den geçecek, İstanbul Kurtköy’e, oradan 3’üncü Boğaz Köprüsü’ne bağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanından bir de yeni Hızlı Tren Yolu geçecek. Hızlı Tren Yolu da 3’üncü Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) üzerinden Avrupa’ya bağlanacak.

İlimiz sınırları içinde Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili pek çok belirsizlik var. Kafalar karışık. Karayolları 14 Mart Salı günü saat 11.00’de Sevindikli Mahalle Kahvesi’nde, 15 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Çayırköy Mahalle Kahvesi’nde Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili ÇED toplantılarının yapılacağını, halkın bilgilendirileceğini açıkladı.

Bu ÇED toplantıları çok önemli. Otoyol güzergâhı içinde kalan, Resmi Gazete’de kamulaştırılacakları ilan edilen tarım arazilerinin sahipleri, kamulaştırma paralarının ne zaman verileceğini bilmiyor. Toprağını eksin mi, ekmesin mi buna karar verilemiyor. Otoyol içinde kaldığı söylenen arazilerle ilgili çok fazla spekülasyon yapılıyor.

14 ve 15 Mart tarihlerinde ilimizdeki iki ÇED toplantısında bu bilinmeyenlerin hepsi aydınlanmalıdır. Konuya gerçekten vakıf, vatandaşın soracağı her soruya yanıt verebilecek donanımda yetkililerin gelmesi lazım. Ayrıca, yolun geçtiği güzergâhtaki ilçelerin Belediye Başkanları, hatta en az bir AK Partili Milletvekili, bu toplantılarda vatandaşın yanında olmalıdır. Kamulaştırmalar ne zaman yapılacak? Nereler kamulaştırılacak? Paralar ne zaman ödenecek? Yol güzergâhı üzerindeki kavşaklar tam olarak nerelerde bulunacak? Bütün bu sorulara bu toplantılarda açık, net yanıt verilmelidir. İlçe Belediye Başkanları ve iktidar milletvekilleri de vatandaşın yanında konuya vakıf olmalı, verilen sözlerin takipçisi olmalıdır.

Kuzey Marmara ve Güney Marmara Otoyolları, bizim ilimizin geleceğidir. Çok önemlidir. Çok değerlidir. Bu iki önemli yolun yapımında mümkün olduğu kadar az insanın zarar görmesi, ileride telafisi mümkün olmayacak yanlışların yapılmaması gerekir. 14-15 Mart’taki iki ÇED toplantısı bu nedenle önemlidir. Elbette kimsenin bu toplantılarda çıkıp, “Ben bu yolu istemiyorum” deme hakkı yok. Ama devletin de bu yolları yaparken vatandaşı, köylüyü bu kadar üzmeye, bu kadar bilinmezler içinde bırakmaya hakkı yok.