İl Kültür ve Turizm’de personel için kura çekimi

Kısa adı TYP olan Toplum Yararına Proje kapsamında, İŞKUR tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne alınacak 5 geçici personel, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sabancı Kültür Sitesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimini Kocaeli 7. Noter kâtibi Bedriye Usluoğlu gerçekleştirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Ayniyat Memuru Turgut Dursun, İŞKUR adına gözlemci memur Günay Cengiz’de kura çekiminde hazır bulundu. ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK Noter huzurunda yapılan kurada çekiminde; Elif Yılmaz, Burcu Türkdemir, Ayşe Eryılmaz Fatma Yeniaras ve Tuna Omurca kurumda çalışmayı kazanan isim oldu. 6 ay süreyle çalışacak hizmetli personel, 27 Mart Pazartesi günü resmi olarak göreve başlayacak. Maaşları devlet tarafından ödenecek çalışanlara asgari ücret verilecek.

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