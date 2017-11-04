İlaçlı hurma dolandırıcısı Toros Dağlarında yakalandı

Gebze ilçesinde 5 Eylül 2017 günü meydana gelen olayda A.A. isimli şahsı Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada durduran C.D. isimli şüpheli, A.A.’ya kendisini tanıdığını ve bir kafede çay içmek istediği söyledi. Yanında bulunan ilaçlı hurma ve kuruyemişleri A.A’ya veren C.D., A.A.’nın uyumasının ardından cebindeki 3 bin 500 TL parayı alarak oradan uzaklaştı. Kendisine geldiğinde parasının alındığını fark eden A.A. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafedeki ve çevredeki MOBESE görüntülerini inceleme altına aldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

C.D.’nin kimliğini tespit edilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi her yerde aramaya başladı. Soruşturma iyice derinleştirilmesi ile birlikte C.D.’nin İstanbul’da 5, İzmir’de 3, Adana, Kocaeli, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa’da çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

22 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

C.D.’nin Mersin Mezitli ilçesi Toros Dağlarında Sarılar Köyünde olduğunu tespit eden Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. şüpheli C.D. ile birlikte S.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen C.D.’nin hırsızlık ve yağma suçlarından 22 dosya kapsamında aranmasının olduğu ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 44 bin 500 TL adli para cezasının bulunduğu öğrenildi.

“HEPSİNİN PARASINI ÖDEYECEĞİM”

Şüpheli C.D. ile birlikte yakalanan S.K.’nin ise 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu ve 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan C.D. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Asayiş şube müdürlüğü çıkışında kendisi hakkındaki iddialara yönelik sorular yönelten basın mensuplarına, cevap veren C.D., “Polisler inceledi, uyuşturucu madde çıkmadı. Bu eczanelerde de satılan bir haptır. Mağdurları tanıdım. Aralarında yaşlı insanlar da var. Ben vicdanen rahatsız oldum. Pişmanım, hepsinin parasını ödeyeceğim” dedi.

Kerim YAVUZ

İşte yakalanma anları