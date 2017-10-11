İlahiyat Fakültesi’ne ulaşım kolaylaştı

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlayan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesinin yukarısında olması, araçların bu güzergâhtan geçmemesinden dolayı dekanlığa ulaşım noktasında öğrenciler zaman zaman zor anlar yaşıyordu. Bu sorunları bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ileten İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdullah Kahraman'ın uyarılarını dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin mağdur olmaması için güzergâh hattını dekanlığın önüne kadar götürdü.

Konuyla ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ı ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve Prof. Dr. Ahmet Turabi, Genel Sekreter İlhan Bayram'a ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti. Fakülte öğrencilerin daha kolay ulaşım sağlayacağından dolayı memnuniyeti ifade eden Dekan Prof. Dr. Ahmet Turabi, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız başta olma üzere tüm Büyükşehir yetkililerine teşekkür ediyoruz." "dedi. Genel Sekreter İlhan Bayram ise her zaman eğitimin ve eğitimcilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.