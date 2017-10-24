İlçe Başkanı Ayaz’dan Doğan’a ziyaret

AK Parti İzmit İlçe Başkanı olan Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret etti. İkili yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti İzmit ilçe Başkanı Hasan Ayaz, "Siyaset belli zamanlarda ve belli dönemlerde değişiklik gösterir. Belediye Başkanımız ve bizler uyumlu bir ekibiz, bundan sonra da uyumlu bir şekilde devam edeceğiz. 2019'da seçimler var. Biz de önümüzdeki seçimlerde de bu uyumu her zaman ön plana çıkaracağız. İzmit'e büyük hizmetler yapıldı. Belediye Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İzmit, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz ve bunun için de her türlü çalışmayı yapabileceğimiz bir yer. Çalışmalarımıza başladık" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, "Biz AK Parti olarak, gerek Türkiye'de, gerek yerelde birlik beraberlik içinde çalışan iyi bir ekibiz. En büyük gücümüz budur. Bunun karşılığını da halkımız her zaman verdi. Çalışmalarımızda hak, hukuk adalet, haram, helal kavramlarını ön planda tuttuk. Bu anlayış içerisinde halkımızın güzel teveccühleriyle onure edildik. Ama bu başarının daha da yukarıya taşınması, vatandaşlarımızın memnuniyetinin en üst seviyeye ulaşması, teşkilatlarımızın motive edilmesi hepimizin öncelikli görevidir. Bu inanç ve heyecanla şimdiye kadar hizmet eden tüm arkadaşlarımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız. Bu sürecin gerek partimiz, gerek ülkemiz, gerekse şehrimiz için önemli bir süreç olacağına inanıyorum. Partimizin bir üyesi ve belediye başkanı olarak her zaman yanınızdayım. 2004'ten itibaren 13 yıldır İzmit'te ve Kocaeli'nde vatandaşımız AK Parti'yi tercih ediyorsa bu başarı tesadüf değildir. Demek ki, 13 yıldan beri daha iyi hizmetler yapılıyor ki, vatandaşımız AK Parti belediyeciliğini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak da görüşlerini dile getiren Doğan, "İzmit Belediyesi projeleri, hedefleri, bütçe yönetimi açısından Türkiye'nin en aktif ve marka belediyelerinden birisidir. Bizim birilerine laf yetiştirerek zaman harcayacak boş vaktimiz yok. Büyükşehir Meclisinde CHP'li bir meclis üyesinin ısrarla şahsıma yönelik haksız eleştirilerine, bir şey yapmadığımızı ima eden sözlerine cevaben; ben 5 sene milletvekilliği, 9 senedir de belediye başkanlığı ile şehrime hizmet ediyorum. CHP'li meclis üyesine senin çakılı bir çivin var mı ki konuşuyorsun, dedim. Fakat bu sözüm çarpıtılarak başka anlamlar yüklenmeye çalışıldı.Bilip bilmeden yanlış bilgilerle konuşma yapıyorlar. Meclis tutanaklarında da sözlerim ve ne demek istediğim açık bir şekilde ortadadır" ifadelerine yer verdi.

"Oturulan koltuk CHP'ninmiş gibi komik ifadeler kullanıyorlar" diyen Başkan Doğan, "Koltuk kimsenin değil milletindir. CHP İl ve İlçe Başkanına yapacakları konuşmalarda ve eleştirilerde doğru bilgilerle konuşmalarını öneriyorum. Onlara bu ucuz siyaset tarzını yakıştıramadım. Hele hele insanların doğduğu yerleri, memleketlerini, bölgeciliği ifade eden meselelere girmek hiç yakışık bir durum değil. Bu yaklaşımlarını kınıyorum, doğduğum yerden de gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.