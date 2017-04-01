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İlçe sergileri Gölcük ile başladı

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İlçe sergileri Gölcük ile başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında olduğu gibi yeni dönemde de “Gelenekseli Sergile” Projesi ile Türkiye’deki yedi coğrafi bölgemizdeki kültürünü ilçe sergilerinde sergilemeye başladı.

YEDİ COĞRAFİ BÖLGE

7 coğrafi bölgenin kültürel ekonomik ve fiziksel özelliklerini ilçe sergilerinde yansıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ilk sergisini Marmara Bölgesi konsepti ile Gölcük ilçesinde açtı. Marmara Bölgesi’nin tüm kültürel, fiziksel, gelenek ve göreneklerini sergilendiği sergide birbirinden güzel sürprizler vardı. Gölcük Kongre Sarayı’nda açılan sergide Marmara Bölgesine yönelik el işlemesinden iğne oyasına, resimden yöresel yemek kültürüne, yöresel kıyafetlerden takı ve tasarımlara kadar birçok branşta çalışmalar yer aldı. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Mehmet Hafız Arvaz’ın yanı sıra kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK müzik usta öğreticileri açılışa katılan vatandaşlara müzik dinletisi sundu.

KO-MEK'te bugüne kadar neredeyse yarım milyon kursiyerin eğitim aldığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, çalışan insanın canının sıkılmayacağını ve strese girmeyeceğini ifade etti. Vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Eskiden sahillerimiz kavşaklarımız perişan haldeydi ama şimdi pırıl pırıl oldu. Çalışınca her şey oluyor” ifadesini kullandı.

GÖLCÜK SERGİSİ TAM NOT ALDI

Açılışı gerçekleştirilen ‪Gölcük İlçe Sergisi'nde el sanatları, yöresel yemekler, yöresel giyim ve resimleri ile tam bir Marmara Bölgesi kültürü hakimdi. ‎Sergide Ahşap Oymacılığı branşı ve el yapımı gemiler oldukça dikkat çekti. Osmanlı kültürünün de yansıtıldığı sergide Osmanlı hamamı ve Çanakkale yöresi ürünleri sergiye katılanları büyüledi. Marmara Bölgesi konsepti ile hazırlanan ‪Gölcük İlçe Sergisinde, işaret dili ile söylenen Çanakkale Türküsü dinleyenleri duygulandırdı.

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