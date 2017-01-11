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İlgi duyanlara Filografi sergisi

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İlgi duyanlara Filografi sergisi
İstanbullu Filografi sanatçısı Saadet Peçe, İzmit Gar Sanat Galerisi’nde 7’nci kişisel sergisi açtı.

10 yıldan bu yana yaptıklarını Gar Sanat Galerisi’nde açan sanatçı Peçe’nin 50 adet filografi eserin yer aldığı sergisi 15 Ocak tarihine kadar gezilebilecek. Eserleri beğenenler, satın alabilecek.

İSMEK ve Rehabilitasyon Merkezi’nden kurs öğretmenliği yapan sanatçı Saadet Peçe, filografi sanatının sabır ve emek istediğini, buna karşın bırakılmayacak derecede zevkli olduğunu ve bu sanatla ilgilenenleri de rehabilite ettiğini söyledi. 
 

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