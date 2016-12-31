İlginç hırsızlık olayı

Körfez’in tanınan isimlerinden Mehmet Irak'ın evine giren hırsızlar hiçbir şey çalmayıp sadece koltukları kestiler.

Olay bu akşam Körfez'de meydana geldi. Körfez Ak Parti İstişare Kurulu üyesi olan ve aynı zamanda eski Has Parti İlçe Başkanı Mehmet Irak’ın bu akşam misafirliğe gitti. Döndüğünde evin dağıldığını gördü. Evinde arama yapan Irak para ve ziynet eşyalarına dokunulmadığını sadece koltuklarının falçata ile kesildiğini fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izleri alarak, soruşturma başlattı.

Düşmanım yok

Olayla ilgili açıklama yapan Mehmet Irak “Kimseyle bir husumetim yok. Kavgalı olduğum kimse yok, düşmanım yok. Eşyalarıma dokunmamışlar bu ne ilginç bir şey anlam veremedim. Aradıkları şeyi gelip isteseydiler varsa verirdim” dedi.

Binali Aslan