"İlhan Bayram içimizden biri"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu gazetemize yaptığı bayram ziyaretinde İSU eski Genel Müdürü İlhan Bayram'ın Büyükşehir Genel Sekreterliğine atanmasını da değerlendirdi.

Başkan Karaosmanoğlu, Genel Sekreterlik görevinden Bilecik Valiliği’ne atanan Tahir Büyükakın için, “Çok başarılı oldu. Devletin başka makamlarda da Büyükakın gibi genç, bilgili ve kararlı insanlara ihtiyacı var. Bilecik Valiliği staj olacak” dedi. Başkan, Genel Sekreterliğe atanan İlhan Bayram için de, “Yıllardır bizimle birlikte olan, birbirimizi tanıdığımız çok başarılı ve çalışkan bir arkadaşımız. İlhan Bayram’a çok güveniyorum” dedi.

Bilindği gibi geçtiğimiz cuma günü Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e vali olarak atanmasından ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni genel sekreteri İSU Genel Müdürü İlhan Bayram olmuştu.

BAYRAM SONRASI BAŞLAYACAK

Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valisi olarak atanmasından sonra Genel Sekreterlik görevine getirilen İlhan Bayram, bayram sonrasında genel sekreterlik görevine başlayacak.



İLHAN BAYRAM KİMDİR?

05.05.1961 yılında Amasya Taşova’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamlamış olup, Ankara Atatürk lisesi mezunudur. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 29.08.l983 yılında bitirdi. Bir süre özel sektörde şantiye şefliği yaptıktan sonra 07.03.l984 yılında İller Bankası l5. Bölge (Sivas) Müdürlüğünde göreve başladı. 16.04.1985 – 31.03.1986 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerliğini Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. D. Bşk. lığı Su-İkmal Şb. Md. de askeri garnizonların içmesuyu işleri

konusunda yaptı. Askerlik dönüşü , İller Bankası içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin etüd-proje ve

kontrollük işlerinde çalıştıktan sonra 14.06.1996 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü, 31.l2.l998’de Bölge Müdür Yardımcısı, 19.06.2000 tarihinde Bölge Müdür vekili 24.01.200l tarihinde asaleten Bölge Müdürü olmuştur. 20.02.2003 tarihinde İller Bankası l.Bölge (İstanbul) Müdürlüğüne Bölge Müdür V. olarak naklen atanmıştır. 17.11.2005 tarihinde İSU Genel Müdürlüğüne atanan ve yaklaşık 12 yıldır bu görevi yürüten İlhan Bayram evli ve 3 çocuk babasıdır.

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