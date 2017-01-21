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İlhan Cavcav yoğun bakımda

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İlhan Cavcav yoğun bakımda
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması geçirdi.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi.

Çankaya'daki Güven Hastanesi'nde ameliyata alınan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin hastanede olduğu bildirildi. Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi. 

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