İlim Yayma’da Utaş güven tazeledi

İlim Yayma Cemiyeti(İYC) Kocaeli Şubesi’nin bugün yapılan 20. Olağan Kongresi sonunda Başkanlığa yeniden Feyzi Utaş getirildi. Üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Utaş, dördüncü dönem için de üyelerin güvenini tazeledi.

İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde yer alan şube binasında gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanlığı’nı Ali Kemal Eren üstlendi. Salih Çakım ve Raif Yıldız da kâtip üye olarak görev yaptı. 1345 üyesi bulunan İlim yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi’nin genel kuruluna katılım yine de iyiydi.

“OLMASI GEREKEN YERE GETİRECEĞİZ”

İlim yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkanı Feyzi Utaş, hizmet için kurulduklarını hatırlattı, “Allaha şükür üzerinde tek bir leke olmayacak şekilde kuruldu. Bugüne kadar binlerce talebe yetiştirildi. Kongremiz yeni bir heyecanla adım atıyoruz. Kendi alanında da çok başarılı olan, arkadaşlarımızı seçerek, İYC’yi olması gereken yere getireceğiz inşallah. Derdimiz vatanını, milletini seven bir gençlik yetiştirmektir. Son ihanet hareketinden sonra İYC’nin önemi gözler önüne serilmiştir” dedi.

İYC Kocaeli Şubesi’nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Feyzi Utaş (Başkan), Muhammed Karaosmanoğlu, İbrahim Elhas Yenice, Ali Bilge, Hakkı Tandoğan, Ali Fazıl Demir, Ahmet Tabanlı

(DENETİM): Doğan Erol, Abdullah Köktürk, İsmail Gündaş

(GENEL MERKEZ DELEGELERİ): Feyzi Utaş, Doğan Erol, Muhammet Karaosmanoğlu, Hakkı Tandoğan, İbrahim Elhas Yenice, Ahmet Tabanlı.

Kerim YAVUZ