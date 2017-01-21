İlim Yayma’da Utaş, tek aday

İlim yayma Cemiyeti (İYC) Kocaeli Şubesi’nin kongresi, yarın yapılıyor.

İzmit Alemdar Caddesi’ndeki şube merkezinde sat 11.00’de başlayacak genel kurulda, seçimlere mevcut şube başkanı Feyzi Utaş’ın başkanlığındaki tek listeyle gidilmesi bekleniyor.

Üç dönemdir İYC Kocaeli Şubesi Başkanlığı’nı yürüten Feyzi Utaş, başka aday çıkmazsa, dördüncü dönem için de başkan seçilecek. 116 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu İYC Kocaeli Şubesi’nin genel kurulunda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik disiplin kurulu ile 7 üst kurul delegesi seçilecek.

