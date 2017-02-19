İlimizde çok özel bir yer: SARIMEŞE HİPODROMU

ÇINAR Pazar ekimizin kapak sayfasında bugün özel bir haber-röportaj bulacaksınız. Geçen hafta içinde, Kartepe’deki Sarımeşe Hipodromu’nda, sezonun bu tesisteki en büyük, en prestejli koşusu olan Kocaeli Valiliği Koşusu vardı. Bu yarışı haber yapmak için hipodroma giden arkadaşımız Zafer Onar, ÇINAR PAZAR için de özel bir röportaj hazırladı.

Sarımeşe’de haftada iki kez TJK’nın at yarışı düzenlediği bir hipodromun bulunduğundan hala ilimizde pek çok kişinin haberi bile yok. Hele hele il protokolü, böyle bir tesisin varlığını, burada yarışların koşulduğunu, bahislerin oynandığını adeta bilmek bile istemiyor.

Yılda bir kez Büyükşehir Belediyesi Kupası, bir kez Kocaeli Valiliği Kupası düzenleniyor. Binlerce yarış meraklısı hipodroma koşuyor. At yarışı bahislerinden elde edilen gelirin önemli bir kısmı Türkiye’nin Varlık Fonu’na aktarılıyor. Ama bizim ilimizin yetkilileri, özel günlerde kupa vermek için bile hipodroma gitmiyorlar.

Sarımeşe Hipodromu, “Turizm potansiyeli” ile övünen Kartepe ilçesinin en önemli turistik tesisidir. Her yarış gününde çevre illerden de pek çok kişi geliyor. Ama ilimiz yöneticilerinin hiç ilgilendiğini göremiyoruz. Önümüzdeki sezon için bu tesise yeni bir tribün, yeni bir restaurant yapılması planlanıyor. Aslında güzel havalarda, ailece Sarımeşe Hipodromuna gidip, safkan Arap ve İngiliz atlarını izleyebilir, yarış heyecanını yaşarken piknik yapabilirsiniz. Bugün ÇINAR PAZAR’da size Sarımeşe Hipodromu’nu, eksiklerini biraz anlatmaya çalıştık. Orada farklı bir Dünya var. Çocukların da, büyüklerin de keyif alabileceği çok güzel bir Dünya. Hem Kocaeli Valiliği’nin, hem Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin Sarımeşe Hipodromu’na fazlasıyla hak ettiği ilgiyi göstermesini diliyor, bekliyorum. Mutlu günler dileğiyle.

