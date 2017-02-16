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İlimizde yeni bir jimnastik kulübü

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İlimizde yeni bir jimnastik kulübü
Son yıllarda ilimizde jimnastik sporuna çok büyük ilgi var.

Jimnastikte yeni bir spor kulübü daha kuruldu. Yuvam Akarca Mopaş Market’in üstünde bulunan salonda antrenmanlarını devam ettiren Enerji Jimnastik Kulübü’nde çok deneyimli antrenörler görev yapıyor.

2,5 İLE 10 YAŞ ARASINDA ÜÇ KATEGORİDE EĞİTİM VERİLİYOR
Yuvam Akarca Mahallesi Albay Karaosmanoğlu Caddesi Cumhuriyet İş Merkezi Mopaş Marketin üzerinde bulunan salonda çalışmalarını sürdüren Enerji Jimnastik Kulübü, 3 kategoride eğitim veriyor. 2,5-4 yaş arasında hareket eğitimi, 4-6 yaş grubunda altyapı temel eğitimi ve 8-10 yaş grubunda ise branş altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Enerji Jimnastik Kulübü’nde ayrıca yarışmacı grubunda yer alan 4 sporcu bulunuyor. Bu sporcular mart ayında Mersin’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar.

TECRÜBELİ ANTRENÖRLER
Enerji Jimnastik Kulübü’nde çok deneyimli antrenörler görev yapıyor. Nihat Tokköz, İlknur Pala, Oktay Yalçın ve Musa Akyüz bilgi ve birikimlerini minik sporculara aktarıyorlar. Enerji Jimnastik Kulübü’nde hafta içinde çalışmalar saat 17.00 ile 21.00 arasında, hafta sonunda ise sabah 10.00 ile 19.00 arasında gerçekleştiriliyor. Teknik ekipte yer alan İlknur Pala, öncelikli olarak işlerini doğru yapmaya çalıştıklarını söyledi. Enerji Kulübü’ne kayıt yaptırmak isteyenler 0 538 833 33 46 nolu telefondan bilgi alabilirler.
 

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