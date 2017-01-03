İlimize 3 yeni uzman hekim atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile yapılan doktor atamaları kapsamında ilimize 3 yeni uzman hekim ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ile eş ve sağlık mazereti nedeniyle yapılan 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlandı. Kura sonuçlarına göre Kocaeli'ye 3 yeni uzman hekim gelecek. 767 olan uzman hekim sayısı böylelikle 770’e yükseldi.

İlimize 72. DHY(Mecburi Hizmet) Kurası ile Atanan Tabiplerin Yerleştiği Hastaneler;

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi;

-Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

-Radyoloji

Körfez Devlet Hastanesi;

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Kocaeli; Sualtı Hekimliğinde Öncü İllerden

Ülkemizde yeni bir tedavi seçeneği olan Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) hastaların yüksek basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak % 100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi bu tedaviyi uygulayan Türkiye’deki sayılı devlet hastanelerinden biridir. 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucuyla ataması yapılan Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzman Hekim sayısı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Donanma Ek Hizmet Binasında sayı 2’ye çıkmış oldu.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Hangi hastalıklarda kullanılır?

Özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan, ölümlere neden olabilen soba zehirlenmelerinde en etkili tedavi yöntemidir. Görülme sıklığı her geçen gün biraz daha artan şeker (diyabet)hastalarının iyileşmeyen ayak yaralarında destek tedavisi olarak önemli bir seçenektir. Bunların dışında hiperbarik oksijen tedavisi; vurgun hastalığında, iyileşmeyen uzun süreli yaralarda(varis yarası..vb.), ani görme kaybında, ani işitme kaybında, kemik iltihaplarında, Radyoterapi sonrası gelişen yaralarda, yanık hastalarının tedavisinde, sıkışma, ezilme gibi oluşan ciddi yaralarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Özellikle soba zehirlenmesi, ani görme kaybı, ani işitme kaybı olan hastalarda tedaviye ne kadar erken başlanırsa tedavinin başarısı o kadar artmaktadır.

Hastalar nasıl randevu alır?

Hastalarımız bu bölümün polikliniğine MHRS’den randevu alarak ya da diğer poliklinik ve hastanelerin doktorlarının düzenlediği raporla muayene olmak için başvurabilirler. Acil hastalar 112 aracılığıyla ulaşabilmektedirler.