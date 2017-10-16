İlimize 58 zabıt katibi alınacak

İlimize alınacak personelden 35’i Gebze, 23’ü İzmit’te görevlendirilecek. 2016 KPSS’den 70 ve üzerinde puan almış adayların 13-24 Ekim tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Daktilo veya bilgisayar sınavları 8-14 Kasım arası Gebze ve İzmit’te yapılacak. Adayların 3 dakika içinde 90 ve üzeri kelime yazabilmeleri istenecek. Bu sınavı geçenler 25 Kasım-8 Aralık arasında mülakata alınacak.