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İlimize 58 zabıt katibi alınacak

İlimize 58 zabıt katibi alınacak

Adalet Bakanlığı Türkiye genelinde 2250 sözleşmeli zabıt katibi, 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere 2500 yeni eleman alınacağını duyurdu.

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İlimize alınacak personelden 35’i Gebze, 23’ü İzmit’te görevlendirilecek.  2016 KPSS’den 70 ve üzerinde puan almış adayların 13-24 Ekim tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.  Daktilo veya bilgisayar sınavları 8-14 Kasım arası Gebze ve İzmit’te yapılacak. Adayların 3 dakika içinde 90 ve üzeri kelime yazabilmeleri istenecek. Bu sınavı geçenler 25 Kasım-8 Aralık arasında mülakata alınacak.

 

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