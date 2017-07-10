İlimizin klasmandaki hakem sayısı değişmedi

TFF Merkez Hakem Kurulu yeni sezonun hakem klasmanlarını kısa bir süre önce açıklamıştı.

İlimizin 13 olan klasmandaki hakem sayısı bir kişinin düşüp, bir kişinin çıkmasıyla değişmedi. Tolga Güldibi yerini Ahmet Demiral’a bıraktı. Klasmandaki orta hakem sayımız ise 6’dan 5’e indi. Geçen sezon B’de 1, C’de 5 hakemimiz vardı. Yeni sezon A’da 1, B’de 1, C’de ise 3 hakemimiz bulunuyor.

13 HAKEM ÇIKTI, 4 HAKEM DÜŞTÜ

Klasman ve bölgesel hakemlik baz alındığında geçen sezona göre ilimizden 13 hakem terfi ederken, 4 hakem ise düştü, 25 hakem ise yerinde kaldı. Geçen sezon C klasmanda yer alan Mehmet Güngör yaşadığı sakatlık nedeniyle hakemliğini dondurdu. Geçen sezon bölgesel hakem klasmanında yer alan Umre Akkılık ile Enes Kulaksız askere gitti. Yine bölgesel hakem olan Erman Erdoğan ile Bölgesel yardımcı hakemlik yapan Bahadır Yıldırım bırakma kararı aldılar.

Çıkanlar: Alper Çetin, Sabit Selvi, Cem Özbay, Harun Dağdeviren, Cankut Gönenç, Ahmet Demiral, Fatih Kabakkaya, Recep Kaval, Ferhat Ünlü, Muhammet Tutak, Mücahit Şentürk, İlayda Hüner Çetiner, Tuğba Başkaya

Düşenler: Tolga Güldibi, Erhan Yalta, Gündoğdu Yiğit, Özcan Kılıçarslan