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İlimtepe 3’de 3 yaptı:0-1

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İlimtepe 3’de 3 yaptı:0-1
Süper Lig’de ilk yılını yaşayan, son anda lige davet edilen İlimtepe FK, kötü başladığı sezona ligin ikinci yarısı ile birlikte toparlandı, dünde 1937 Sekaspor karşısında Burak’ın attığı golle 3 puanı alan takım oldu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİ

Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan İlimtepe FK, ikinci yarı ile birlikte çıkışa geçti. Denizliköyüspor’u deplasmanda yenen Kırmızı-Lacivertli ekip, geçen hafta da sahasında Beylikbağıspor’u 4-0 yendi. Körfez Temsilcisi, dünde Cephanelik Stadı’ndaki maçta 1937 Sekaspor sınavına çıktı. İlk yarısı 0-0 biten maçta 63’de Galip’in ortasında Burak’ın golüyle 1-0 kazanan İlimtepe FK, puanını 16’ya çıkardı, düşme potasının üzerine çıktı.

 

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