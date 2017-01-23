İlimtepe 5’de 5 yaptı:2-1

Ligin ikinci yarısında müthiş performans gösteren İlimtepe FK, önceki akşam sahasında Dilovası Belediyespor’u konuk etti.

Ligin ikinci yarısının en başarılı takımları arasında yer alan, istikrarlı performansı ile düşme hattının üzerine çıkan İlimtepe FK, bu çıkışını devam ettirdi, dünde sahasında şampiyon adaylarından Dilovası Belediyespor’u 2-1 yenerek 5’de 5 yapıp, müthiş bir seri yakaladı.

GALİP PENALTI KAÇIRDI, HEMEN ARDINDAN GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Fatih’in ortasında Ömer’i volesi ile 1-0 öne geçen İlimtepe FK, eşitlik golünü kalesinde gördü. İlimtepe FK, 86’ıncı dakikada Berat’ın düşürülmesi ile penaltı kazandı, atışı Galip kullandı, Dilovası kalecisi gole izin vermedi. Penaltıyı kaçıran Galip, bir dakika sonra takımına 3 puan getiren golü attı.

