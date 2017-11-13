İlimtepe ezip geçiyor: 4-0

Son iki maçında Sırrıpaşa FK ve Kandıra Belediyespor’u farklı skorlarla geçen İlimtepe FK, önceki günde evinde Dilovası Belediyespor’u 4-0 yendi, çıkışını devam ettirdi.

ÖĞÜTVEREN İSTİFA ETTİ

Bu sezona çok iddialı başlayan, ancak istediği sonuçları bir türlü alamayan Dilovası Belediyespor, düşme potasından kurtulamıyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, İlimtepe FK deplasmanında kazanıp, düşme potasının üzerine çıkmak istiyordu. İlimtepe FK, rakibine bu şansı vermedi, ilk yarıda işi bitirdi. Beratcan, Muhammet ve Yasin’in attığı gollerle devreyi 3-0 önde geçti. Yasin Yavan, ikinci yarıda bir gol daha buldu, maçı 4-0 kazanan İlimtepe lideri takibe devam etti. Maçtan sonra Dilovası Belediyespor Teknik Sorumlusu Ufuk Öğütveren görevinden ayrıldığını açıkladı.