İlimtepe ezip geçiyor: 4-0
Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de son haftalarda kümede kalmayı başaran İlimtepe FK, bu sezon fırtına gibi esiyor.
Son iki maçında Sırrıpaşa FK ve Kandıra Belediyespor’u farklı skorlarla geçen İlimtepe FK, önceki günde evinde Dilovası Belediyespor’u 4-0 yendi, çıkışını devam ettirdi.
ÖĞÜTVEREN İSTİFA ETTİ
Bu sezona çok iddialı başlayan, ancak istediği sonuçları bir türlü alamayan Dilovası Belediyespor, düşme potasından kurtulamıyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, İlimtepe FK deplasmanında kazanıp, düşme potasının üzerine çıkmak istiyordu. İlimtepe FK, rakibine bu şansı vermedi, ilk yarıda işi bitirdi. Beratcan, Muhammet ve Yasin’in attığı gollerle devreyi 3-0 önde geçti. Yasin Yavan, ikinci yarıda bir gol daha buldu, maçı 4-0 kazanan İlimtepe lideri takibe devam etti. Maçtan sonra Dilovası Belediyespor Teknik Sorumlusu Ufuk Öğütveren görevinden ayrıldığını açıkladı.
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