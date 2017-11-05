İlimtepe FK coştu:1-5
Bu sezon Süper Lig B Grubu’nda çok başarılı olan, Play-Off yarışında da iddialı takımlar arasında gösterilen Kandıra Belediyespor ile İlimtepe FK, dün Kandıra’da karşılaştı.
Maçın henüz 11’inci dakikasında Cankat’ın atılması ile 10 kişi kalan Kandıra Belediyespor, ikinci yarıda dağıldı, kalesinde gördüğü peş peşe gollerle karşılaşmayı 5-1 kaybetti.
KANDIRA 3’DE ÖNE GEÇTİ, 11’DE 10 KİŞİ KALDI
Üst sıralardan kopmak istemeyen iki takımın Kandıra’daki mücadelesinde ev sahibi ekip 3’üncü dakikada Cenk’in attığı golle 1-0 öne geçti. 11’inci dakikada ise Kandıra Belediyesporlu Cankat Ezgi, rakibine sert girdiği için hakem Tolga Güldibi tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Maçın henüz başında 10 kişi kalan Kandıra Belediyespor, ilk yarının sonlarına doğru Fatih’in attığı gole engel olamadı, devre 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI İLMİTEPE FARKA GİTTİ
Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Kandıra Belediyespor, ikinci yarını hemen maçında Umut’un golü ile 2-1 geride düştü. İlimtepe FK, karşılaşmanı sonlarına doğru baskısı arttırdı, Beratcan, Eren ve Umut’un golleri ile farka gitti. Geçen hafta sahasında Sırrıpaşa FK’yı 4-1 yenen İlimtepe FK, bu kez de deplasmanda farklı kazandı, kandıra Belediyespor’u 5-1 yenerek, ligde ikinci sıraya yükseldi.
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